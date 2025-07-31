Сегодня 02:29 Вечное «Поле чудес» Якубовича. В чем винил себя ведущий долгие годы 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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У большинства россиян Леонид Якубович ассоциируется исключительно с программой «Поле чудес». Однако роль ведущего самого долгоиграющего проекта отечественного телевидения не единственная его заслуга. О малоизвестных фактах из жизни шоумена — в материале 360.ru.

Биография Якубовича Родился 31 июля 1945 года в Москве в еврейской семье. Отец работал инженером-механиком, мать — акушером-гинекологом. В восьмом классе Якубовича-младшего выгнали из школы, ему пришлось пойти работать токарем на авиазавод.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

После училища поступил в Московский институт электронного машиностроения и начал выступать в Театре студенческих миниатюр, затем перевелся в Московский инженерно-строительный институт Куйбышева и вступил в команду КВН. Устроившись на ЗИЛ, увлекся сценарным мастерством — писал для передач «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!», юмориста Владимира Винокура, киножурнала «Ералаш» и первого московского конкурса красоты. Ведущие «Поля чудес» В 1990 году Владислав Листьев, Алексей Мурмулев и Анатолий Лысенко запустили отечественную версию американского «Колеса фортуны». Сначала ее вел сам Листьев, но когда он решил переключиться на ток-шоу «Тема», то встал вопрос поиска нового ведущего. По одной из версий, он предложил свое место Якубовичу, на тот момент сценаристу и ведущему конкурсов, но тот отказался.

Фото: dynamo_spb/Instagram.com* / www.globallookpress.com

Начался кастинг, рассматривались разные кандидатуры. Наконец, в ноябре 1991 года Якубович все-таки согласился на съемки. Его фраза «Рекламная пауза» покорила телевизионщиков, и после четвертого выпуска сотрудники телекомпании ВИD, несмотря на протесты телеведущего, утвердили его в качестве постоянного хозяина студии. Считается, что именно Якубович изменил первоначальную концепцию «Поля чудес». Он предложил Листьеву делать акцент на героях, а не игре. Капитал-шоу обрело такой успех, что идет по сей день. Якубович в политике В 1995 и 1999 годах телеведущий баллотировался в депутаты Госдумы от «Экологической партии России „КЕДР“», которая теперь носит название «Зеленые». Она не набрала необходимого количества голосов для получения мест в парламенте.

Фото: Dmitriy Purtov/Russian Look / www.globallookpress.com

На президентских выборах 1996 года он поддержал Бориса Ельцина, в 2012 и 2018 годах являлся доверенным лицом Владимира Путина. За политическую позицию и поездки в Донбасс в 2023 году вошел в санкционные списки Украины. Жена Якубовича Телеведущий имеет за плечами три брака. Первый он заключил на втором курсе института, с девушкой по имени Раиса. Молодые не сошлись характерами и быстро разбежались. Второй женой стала экскурсовод ВДНХ, солистка ансамбля «Горожанки» Галина Антонова, с которой он познакомился на пятом курсе. В 1973 году у четы родился сын Артем, который тоже пошел на телевидение — устроился в дирекцию информационных программ на Первом канале.

Фото: Boris Kremer/Russian Look / www.globallookpress.com

Брак продлился более 20 лет и не перенес испытания славой. Галина ревновала мужа к поклонницам, но немного просчиталась — его любовницей стала сотрудница ВИD Марина Видо, на 18 лет младше телеведущего. В 1995 году Якубович развелся с Антоновой, через три года женился на разлучнице и обзавелся дочерью Варварой, которая стала певицей. Сын долгое время отказывался общаться с отцом, так как измена сильно обидела его мать. Но с годами сердце Артема оттаяло, и отношения возобновились. Якубович боготворил третью жену, называя подарком небес. Однако появились слухи о его романах на стороне, например, с Риммой Агафошиной, которая открывает буквы в «Поле чудес». Дело в том, что супруги живут раздельно — она в подмосковном доме, а он в московской квартире.

Фото: Juliya Khanina/Russian Look / www.globallookpress.com

«У меня нет внебрачных детей, никакого адюльтера не было вообще. Что удивительно и даже как-то обидно. Писали, что у меня с Риммой <…> что-то такое есть. Она замечательная девушка: у нее трое детей и замечательный, прекрасный муж», — заявил Якубович. На чем летает Якубович Кроме женщин и работы Якубович увлекается авиацией. Это хобби так затянуло телеведущего, что он окончил курс в Калужском авиационном училище и учебно-тренировочном центре в Быково. Телеведущий получил сертификат пилота третьего класса коммерческой авиации с правом управления вторым пилотом на самолете Як-40, освоил три типа вертолетов и несколько типов самолетов. Упражняется пилот-телеведущий в Белоруссии. Он летает на Ми-2 Николая Мочанского, владельца аэроклуба в Минске. Наличие собственных вертолетов и самолетов Якубович опроверг. Смертельное ДТП на Волоколамском шоссе На земле телеведущему везло меньше, чем в небе. В 2001 году он попал в аварию на Волоколамском шоссе в Москве. Якубович на своем Hyundai Accent сбил 30-летнего Сергея Никитенко из Киргизии.

Несчастный случай. Но даже при условии, что я вообще ни в чем не виноват, 1% [ответственности] — мой. Значит, я где-то не скосил глаза. Поэтому 1% мой, что бы ни случилось. Это всегда, за рулем точно. Леонид Якубович

Никитенко умер. Следствие тянулось целый год, суд признал виновным пешехода — в момент ДТП, по словам Якубовича, он был сильно пьян. В 2019 году имя ведущего опять засветилось в дорожной сводке. В Чебоксарах во время благотворительной акции Первого канала телеведущий на Lexus объехал по тротуару автобус, который закрывал проезд. Этот маневр якобы разрешил сотрудник ГИБДД. Конфликт Якубовича с «Аэрофлотом» В марте 2013 года телеведущий планировал отправиться в Хошимин, но из-за снегопада вылет из Шереметьево отложили на четыре часа. Узнав, что некоторые рейсы все-таки совершались, пассажиры взбунтовались. От их имени выступил Якубович. В интернет утекло видео, на котором он обвинил сотрудников «Аэрофлота» в отношении к пассажирам, как к стаду баранов, угрожал пожаловаться гендиректору авиакомпании и пригласить телевизионщиков. Сразу после эмоционального выступления началась посадка.

Фото: United Aircraft Corporation/Twitter.com / www.globallookpress.com

«Мы считаем поведение господина Якубовича хамским. <…> Несмотря на то, что Якубович оскорбил сотрудницу „Аэрофлота“ и у всех на глазах угрожал физической расправой другим работникам авиакомпании, „Аэрофлот“ пока не планирует подать в суд на господина Якубовича», — заявила тогда пресс-служба перевозчика. Московская межрегиональная транспортная прокуратура не нашла нарушений со стороны авиакомпании. В тот день из-за нелетной погоды задержались 54 рейса, а самолет Якубовича изначально прибыл в Москву с опозданием. После этого телеведущий извинился перед «Аэрофлотом» и предпочел забыть эту историю. Зачем Якубович потребовал от Боярского снять шляпу Нелепый конфликт случился у Якубовича с Михаилом Боярским на съемках программы «Белый попугай» в 1995 году. Он попросил актера снять его фирменную шляпу, на что тот потребовал сбрить усы. «У тебя нет шляпы? Ты можешь ее купить, я тебе могу подарить», — ответил Боярский и выплеснул в ведущего стакан воды.

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look / www.globallookpress.com

Позднее артисты признались, что стычка была постановкой. Они разыграли учреждение партийного блока, спародировав дебаты политиков. История всплыла на просторах интернета в 2024 году после скандала на шоу «Что было дальше?». Якубович демонстративно ушел со съемок из-за того, что ведущие перебивали его. Позднее он заявил, что мог бы «обрушить эту передачу», но не стал, так как понимал, что парни вели себя так по долгу службы. Якубович рассказал, как хочет умереть В последнее время телеведущий сбросил вес, поклонники забеспокоились о его здоровье. Якубович не стал вдаваться в подробности, заявив лишь, что действительно болел — еле дышал из-за большого веса и высокого сахара. К 80-летию он внезапно заговорил о смерти. Ведущий признался в интервью, что не собирается отмечать дни рождения ни в этом году, но позже, потому что потерял большое количество близких людей, телефонная книжка опустела на две трети.

Если б меня спросили, о чем я мечтаю, — умереть на сцене. Или перед вылетом. Просто мгновенно на взлетной полосе. Не я произнес, «Легкой жизни я просил у Бога, легкой смерти надо бы просить». Леонид Якубович

Вместо пышного банкета в Доме Союзов Якубович решил увезти семью подальше от Москвы и встретить юбилей в узком кругу. Праздник на работе устроить все-таки придется — в октябре в Цирке на Цветном бульваре пройдет мероприятие к 30-летию Первого канала, 35-летию «Поля чудес» и 80-летию телеведущего. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.