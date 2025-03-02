Якубович заявил, что Листьев месяц его уговаривал вести «Поле чудес»

Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович во время премьеры документального фильма «Влад Листьев. Улыбка на память» рассказал, что журналист Владислав Листьев предложил ему вести шоу «Поле чудес», но он согласился только через месяц. Фрагмент архивного интервью показал Первый канал .

«И я даже обиделся, ну как это можно взять непрофессионала и запихнуть в кадр. Я сказал „нет, исключено“, — рассказал о своей первой реакции Якубович.

Телеведущий признался, что потом Листьев во время съемок стоял за камерой, а он сам тогда «нес полную ахинею» и два раза забыл про игру со зрителями. Якубович добавил, что «от зажима» он страшно орал.

Вдова Листьева Альбина Назимова рассказала, что Якубович насторожился из-за предложения стать ведущим капитал-шоу, потому что у него не было телевизионного опыта.

Ранее бывший генпрокурор России Юрий Скуратов рассказал, что бизнесмен Борис Березовский мог предотвратить убийство Листьева, но специально уехал из страны в Лондон ради алиби.