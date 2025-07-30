Леонид Якубович назвал одиночество частью своей жизни
Народный артист РФ и телеведущий Леонид Якубович в эфире радио «КП» поделился мыслями об одиночестве и утрате близких.
Как пояснил актер, за последние годы он потерял многих дорогих ему людей и вынужден учиться жить с этой болью.
«На людях я один, дома другой. Но, к сожалению, для меня одиночество уже становится привычным», — признался артист.
Телеведущий также отметил, что ценит одиночество в определенных местах — за штурвалом самолета, ночью в кабинете или на сцене, где, по его мнению, «никто не предаст», добавил сайт KP.RU.