Врач Кондрахин посоветовал Якубовичу проводить за активным хобби меньше времени

Известному телеведущему Леониду Якубовичу запретили выполнять опасные трюки на вертолете, в частности — мертвые петли. Об этом сообщил « Абзац ».

Медики переживают за самочувствие артиста, ведь в этом году ему исполнится 80 лет. Ранее шоумену поставили три стента из-за ишемической болезни сердца, а позже у него обнаружили сахарный диабет второго типа.

Кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин заявил об отличной физической форме ведущего. По мнению врача, Якубович вполне способен справиться с нагрузками от занятий спортом, однако следует соблюдать определенные меры предосторожности.

«Необходимо снизить нагрузку — делать большие перерывы или проводить за активным хобби меньше времени. Да, есть факторы риска возникновения проблем и усугубления состояния здоровья, но ему лучше вести активный образ жизни», — отметил эксперт.

На взгляд Кондрахина, ведущему можно летать на вертолете исключительно при хорошем самочувствии.