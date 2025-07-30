Леонид Якубович признался, что мечтает уйти из жизни на сцене

Ведущий популярного телешоу «Поле чудес» Леонид Якубович высказал мысли о жизни и смерти в эфире радио « КП ». Он признался, что мечтает уйти из жизни внезапно — на сцене или прямо перед вылетом самолета.

«Если б меня спросили, о чем я мечтаю, — умереть на сцене. Или перед вылетом. Просто мгновенно на взлетной полосе», — отметил артист.

Телеведущий подчеркнул важность осознания собственной смертности и напомнил о монологе из адаптации пьесы Мольера, где говорится о том, как долго дети будут приходить на могилу отца после его смерти.

Леониду Якубовичу исполняется 80 лет 31 июля, но он по-прежнему активно работает в театре, режиссирует и увлекается авиацией, добавил сайт KP.RU.