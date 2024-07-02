«Соскуфиться или сломать систему». Тимати объяснил уход со сцены

Рэпер Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, объяснил, почему решил покинуть сцену семь лет назад. На своей странице в социальной сети Instagram* он сообщил, что хотел больше времени посвящать своей дочери Алисе и пересмотрел жизненные приоритеты.

Он отметил, что с последнего тура в 2017 году не выступал практически нигде, кроме частных мероприятий. Музыкант назвал свое решение осознанным и взвешенным и объяснил причины.

«Я понял, что моей любимой дочке пять лет, а отец всегда на студии или на гастролях, а время летит, и она уже больше маленькой никогда не будет, запомнив папу только где-то там на сцене и в телевизоре, а не как папу, который учил ее серфингу и был на всех ее отчетных концертах, праздниках или просто гуляющим с ней в парке», — поделился артист.

В качестве второго аспект Тимати отметил наступающий рубеж кризиса среднего возраста. По его мнению, за 25 лет в индустрии он достиг всех возможных вершин внутри страны и даже за ее пределами.

«Нужно либо оставаться в этой петле до старости и всегда опираться на профильную профессию, понимая издержки временной актуальности, вечно бежать куда-то за трендом, стараясь быть молодым, и в итоге соскуфиться (стариться — как пояснил мне [певец Егор] Крид), либо сломать свою систему и пройти большую внутреннюю трансформацию, чтобы поменять кардинально все в своей жизни», — написал музыкант.

Он отметил, что во время карантина пересмотрел свои приоритеты и стал больше времени уделять семье, бизнесу и хобби. По словам рэпера, ему сейчас не важно будут ли входить его треки в чарты. Музыкант поблагодарил слушателей веру и пройденный вместе путь.

«Вы до сих пор знаете наизусть многие песни и связанные с ними истории. Это очень приятно и круто. Иногда, выходя на сцену, я чувствую, как мне всего этого не хватало, и я как будто бы вернулся, никуда не уходив», — заключил артист.

Ранее новый владелец «Блэк Стар Фудс» Йоханн Рафаэль Совада подал иск против Тимати на семь миллионов рублей.

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