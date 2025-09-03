Мизулина снова увидела угрозу в поцелуе Крида на концерте

Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале заявила, что именно ее пост стал причиной «агонии» организаторов концерта Егора Крида в Лужниках. По словам главы Лиги безопасного интернета, до этого на ситуацию обратили внимание движение «Сорок Сороков» и Виталий Бородин, но решающим оказалось именно ее вмешательство.

Мизуллина назвала концерт «стриптиз-клубом на сцене» и заявила, что родители, по ее утверждению, готовы массово писать заявления в СК. В своей риторике она вновь представила себя выразителем «мнения народа» и предупредила о «попытках отменить указ президента о традиционных ценностях».

Тем временем Егор Крид ранее отметил, что не считает поцелуй и танцевальный номер на концерте развратом, а куда больше разрушает семейные ценности публичное лицемерие под лозунгами морали. Артист отметил, что поцелуи являются неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой. В то же время певец добавил, что готов изменить постановку, чтобы «не давать поводов для самопиара тем, кто ищет его любой ценой».

Журналистка Ксения Собчак поддержала Крида, отметив, что он смело напомнил о разрыве певца Шамана с женой ради Мизулиной. По ее словам, в Год семьи это выглядит особенно показательно, а сама Мизулина скорее расправляется с конкурентами новой пассии, ведь Шаман, в отличие от Крида, не способен собрать «Лужники».