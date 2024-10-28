Солист Maneskin Давид выпустил песню о личных переживаниях

Дамиано Давид, лидер итальянской группы Maneskin, выпустил второй сольный трек под названием «Born With A Broken Heart» в дебютном альбоме.
В песне рассказывается о личных переживаниях и разбитом сердце музыканта. Сам певец отметил, что при создании композиции он чувствовал опустошение. Кроме того, вдохновением для трека сопровождалось начало «самых значимых отношений» в жизни солиста.
Давид также представил и клип на новую песню. В ролике артист катается на кабриолете и зажигательно танцует с девушкой в розовом платье. Режиссером стал Аэрин Морено, добавила «Национальная служба новостей».
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