Солист Maneskin Давид выпустил песню о личных переживаниях

В песне рассказывается о личных переживаниях и разбитом сердце музыканта. Сам певец отметил, что при создании композиции он чувствовал опустошение. Кроме того, вдохновением для трека сопровождалось начало «самых значимых отношений» в жизни солиста.

Давид также представил и клип на новую песню. В ролике артист катается на кабриолете и зажигательно танцует с девушкой в розовом платье. Режиссером стал Аэрин Морено, добавила «Национальная служба новостей».