Студенческая вечеринка «по-взрослому». Крид отметил день рождения в стриптиз-клубе
Егор Крид старается не отставать от молодежи — выпускает клипы в стиле аниме, защищает квадроберов и играет в «Роблокс». Пару дней назад артист отметил свой 31-й день рождения и закатил вечеринку в университетском стиле. Чуть позже тусовка приобрела более «взрослый» характер.
Студенческий праздник
Певец так и не получил высшего образования, и, видимо, решил закрыть гештальт. На входе гости получили бейджи в виде зачеток, а затем проголосовали за лучшего «ученика». На мероприятие Крид пригласил звездных друзей: Нюшу, Люсю Чеботину, Тимати, Филиппа Киркорова, Джигана и других.
Гости пришли в тематических нарядах. Юлия Барановская появилась в образе прилежной студентки, Валерия облачилась в джинсовый костюм, а Киркоров выбрал черные джинсы, белую рубашку, галстук и кожанку.
Поведение короля эстрады привлекло особое внимание. Остальные гости активно веселились, тогда как Киркоров сидел в сторонке и просто наблюдал за происходящим. Некоторые, в том числе Филипп, разбежались по домам после окончания официальной части праздника, сообщил Super.ru.
«Самые стойкие гости во главе с Кридом пропели нетленки Киркорова в караоке», — рассказали авторы материала.
Вечеринка «по-взрослому»
Со временем студенческая тусовка перетекла в вечеринку «по-взрослому», именинник и его друзья отправились в стриптиз-клуб. Это решение не принималось спонтанно — Егора ждала забронированная VIP-комната за 25 тысяч рублей в час.
Неизвестно, заказывала ли компания приватные танцы, но праздник продолжался до самого утра. Происходящее за дверями осталось покрыто тайной. Известно лишь, что Наталья Бардо и ее муж Марюс Вайсберг приехали на день рождения вместе, а уходила актриса в гордом одиночестве.
Сам Крид, судя по всему, наслаждается одиночеством. Журналисты не заметили на вечеринки и намека на наличие у певца второй половинки. Он кружил в танце и с Люсей Чеботиной, и с таинственной незнакомкой.
После появления на празднике Нюши — бывшей возлюбленной Крида — поклонники тут же выразили надежду, что между парой еще не все кончено. Но намеков на это не было. Сама артистка рассказывала, что они с Егором остались просто друзьями.