Студенческая вечеринка «по-взрослому». Крид отметил день рождения в стриптиз-клубе

Егор Крид старается не отставать от молодежи — выпускает клипы в стиле аниме, защищает квадроберов и играет в «Роблокс». Пару дней назад артист отметил свой 31-й день рождения и закатил вечеринку в университетском стиле. Чуть позже тусовка приобрела более «взрослый» характер.

Студенческий праздник

Певец так и не получил высшего образования, и, видимо, решил закрыть гештальт. На входе гости получили бейджи в виде зачеток, а затем проголосовали за лучшего «ученика». На мероприятие Крид пригласил звездных друзей: Нюшу, Люсю Чеботину, Тимати, Филиппа Киркорова, Джигана и других.

Гости пришли в тематических нарядах. Юлия Барановская появилась в образе прилежной студентки, Валерия облачилась в джинсовый костюм, а Киркоров выбрал черные джинсы, белую рубашку, галстук и кожанку.

Поведение короля эстрады привлекло особое внимание. Остальные гости активно веселились, тогда как Киркоров сидел в сторонке и просто наблюдал за происходящим. Некоторые, в том числе Филипп, разбежались по домам после окончания официальной части праздника, сообщил Super.ru.

«Самые стойкие гости во главе с Кридом пропели нетленки Киркорова в караоке», — рассказали авторы материала.