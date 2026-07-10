Магомаев и Лещенко вошли в число главных кумиров советской эстрады

Муслим Магомаев и Лев Лещенко стали одними из самых популярных артистов советской эстрады, согласно недавно опубликованному рейтингу. Анна Герман заняла третью позицию, продолжая вдохновлять слушателей своим творчеством, начатым еще в 1960-х годах, написало ИА НСН .

В числе десяти наиболее востребованных артистов также оказались Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Аида Ведищева, Эдуард Хиль, Валерий Ободзинский, Майя Кристалинская и Людмила Сенчина.

Композиция «Надежда» в исполнении Анны Герман возглавила список самых прослушиваемых песен. В пятерку лидеров также вошли «Синяя вечность» Муслима Магомаева, дуэт Анны Герман и Льва Лещенко «Эхо любви», «Я не могу иначе» Валентины Толкуновой и «Песенка о медведях» Аиды Ведищевой.

Особенно выросла популярность Эдиты Пьехи — у нее самый существенный прирост аудитории. Также отмечен значительный рост числа слушателей у Людмилы Сенчиной и Георга Отса.

Чаще всего советскую эстраду слушают мужчины, а самая многочисленная возрастная группа поклонников — люди 35–44 лет. Следующие по активности — слушатели в возрасте 45–54 лет и 25–34 лет.