«Сегодня улетела в тур». Сообщения о болезни Хлебниковой опровергли

Директор Хлебниковой назвал фейком информацию о ее болезни

Певица Марина Хлебникова прекрасно себя чувствует и сегодня улетает на гастроли. Об этом 360.ru заявил директор артистки Данила Прайс.

Его удивили сообщения в прессе о якобы тяжелой болезни Хлебниковой.

«Не знаю, откуда такая странная информация. Марина сегодня улетела в тур по Дальнему Востоку», — рассказал Прайс.

Информация об ухудшении состояния здоровья исполнительницы хита «Чашка кофию» появилась в Telegram-канале Mash. По его данным, звезде эстрады якобы диагностировали местную инфекцию кожи и атеросклеротическую болезнь сердца. Mash добавил, что певицу не госпитализировали, она лечится амбулаторно.

Ранее в Сети опубликовали сообщения, что в больницу попал режиссер Никита Михалков. Позже он опроверг слухи о своей госпитализации и подчеркнул, что активно работает. Режиссер вернулся из Воронежа и записал новый выпуск передачи «Бесогон».