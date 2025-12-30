Топ скандалов — 2025. За что россияне разлюбили Диброва, не простили Нагиева и отменили Долину

В уходящем году скандалы в отечественном шоу-бизнесе перестали быть просто поводом для желтых заголовков, а превратились в настоящие социальные феномены. За кулисами красивой жизни оказались громкие разводы, спорная реклама, щекотливые высказывания и многомиллионные суды. Истории, которые сильнее всего оттолкнули россиян и заставили говорить о двойных стандартах, — в материале 360.ru.

Дибров и Товстик: мыльная опера на Рублевке История развода Дмитрия и Полины Дибровых — это без преувеличения главная светская сага года. Ее сюжет закручивался буквально с каждым днем. Любовный треугольник с соседом-миллиардером Романом Товстиком, к которому ушла жена телеведущего, перерос в квадрат, когда народу стало известно о страданиях экс-супруги бизнесмена Елены. Не обошлось и без публичных выяснений отношений между сторонами конфликта. Изначально симпатии многих были на стороне Диброва, однако его попытки сохранить лицо обернулись серией провалов. Неаккуратные комментарии, странные выходы в свет и всплывшие откровения о свингерстве сложились в картину, далекую от образа страдающего семьянина. Чем больше шокирующих деталей истории становилось достоянием общественности, тем яснее было: невиновных тут нет, а звезды порой существуют в системе совершенно иных семейных ценностей, далеких от народных.

Лариса Гузеева и виллы, которых нет Разразившийся скандал с участием бессменной ведущей передачи «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой заставил россиян заговорить об ответственности знаменитостей, рекламирующих те или иные товары и услуги. Артистка появилась в микроблоге бизнесмена-застройщика Сергея Домогацкого, который реализовывал мошеннические проекты на Бали. Увидев звезду, жертвы его схемы восприняли это как однозначную рекомендацию к покупке виллы. Когда стало понятно, что недвижимость покупатели так и не получат, они набросились с обвинениями на Гузееву. Однако реакция знаменитости оказалась поразительно отстраненной. «Это просто была реклама. Миллион человек рекламировали. <…> Ко мне могла быть какая-то претензия, если бы я была с ним в доле. Я не знала, я тоже эту недвижимость не получила», — заявила актриса в беседе с 78.ru. Дошло до того, что ситуацией заинтересовались в Госдуме. Депутат Виталий Милонов призвал ввести ответственность для селебрити за продвижение мошенников.

Дмитрий Нагиев и цена неосторожного слова Политическая позиция Дмитрий Нагиева интересовала россиян давно. Шоумен не делал прямых заявлений относительно спецоперации, однако косвенно давал понять, что не поддерживает решение российских властей. Так, вскоре после начала СВО артист покинул федеральные каналы и стал публиковать саркастические намеки в соцсетях. Но сниматься и зарабатывать на родине не перестал. Точкой кипения оказалось высказывание Дмитрия на премьере «Елок-12». Отвечая на вопрос журналистов о секрете популярности картины, Нагиев прошелся по военному кино. «Популярность будет расти, потому что столько фильмов про войну, просто сил уже нет. Серость, грязь. Это [фильм „Елки-12“] иллюзия мирной, счастливой жизни», — заявил шоумен.

Этих слов оказалось достаточно, чтобы курский депутат Дмитрий Гулиев потребовал признать актера иноагентом и отстранить от госпроектов. Реакция парламентария, сославшегося на поступившие жалобы жителей прифронтовой области, была жесткой.

Мне кажется нечестным, когда известный актер, который сделал славу и огромные деньги на народной популярности, на работе в России, сейчас, когда сложное время в нашей стране, таким образом высказывается — пренебрежительно, с ухмылкой. Дмитрий Гулиев

Для простых россиян выпад артиста стал поводом в очередной раз вспомнить о том, что, несмотря на активные заработки в России, большую часть времени он предпочитает проводить за рубежом. Лариса Долина и квартирный вопрос Если предыдущие истории были драмами и трагикомедиями, то дело Ларисы Долиной превратилось в настоящий юридический триллер, за котором с замиранием сердца наблюдала вся страна. Исполнительница хита «Погода в доме» продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей матери-одиночке Полине Лурье, а потом добилась признания сделки недействительной — мол, находилась под влиянием мошенников. Покупательница осталась и без денег, и без жилья, что привело к небывалому общественному резонансу. К тому же волна отмен сделок по схеме Долиной прокатилась по всей стране, что сделало рынок вторичной недвижимости максимально зыбким.

Артистка в глазах народа быстро превратилась из жертвы в антигероя. Образ усиливали всплывшие отрывки из ранних интервью, в которых Лариса Долина на голубом глазу хвасталась наличием особого документа, благодаря которому ее машину якобы не останавливают сотрудники ГИБДД. На звезду обрушилась целая лавина хейта, и даже слезная исповедь на Первом канале не исправила ее положение. В итоге справедливость восстановил Верховный суд, вернувший Лурье право на объект недвижимости. Певицу же попросили на выход — накануне она вывезла вещи на склад на Гоголевском бульваре в центре Москвы. А само дело Ларисы Долиной теперь будут изучать в юридических вузах страны.