«Нас много!» Полина Диброва и Роман Товстик впервые появились на публике с детьми

Диброва и Роман Товстик вместе с детьми посетили шоу «Новый год в Хогвартсе»

На прошлой неделе на новогодней вечеринке женского клуба Dibrova Club впервые официально появилась 36-летняя Полина Диброва с новым избранником — 51-летним миллиардером Романом Товстиком. А 23 декабря пара вместе с детьми посетила семейное шоу «Новый год в Хогвартсе» Imperial Orchestra в концертном зале «Москва».

Для премьеры новогоднего шоу «Новый год» в Хогвартсе в холле концертного зала «Москва» расстелили красную ковровую дорожку.

«Нас много!» — сразу предупредила Полина, перед тем как сделать совместное семейное фото.

Затем на дорожку вышли трое сыновей Дибровой: 15-летний Александр, 12-летний Федор и 10-летний Илья. Роман же взял с собой 15-летнюю дочь Анну и 12-летнего сына Артема. Его крестной мамой является Полина Диброва.

Полина выбрала для выхода полосатый объемный жакет, который дополнила серой водолазкой и брюками-палаццо того же оттенка. Роман, предпочитающий обычно более свободный стиль, все же надел пиджак. На дорожке влюбленные нежно обнимались и улыбались.

В сентябре этого года Полина развелась с 66-летним Дмитрием Дибровым ради Романа Товстика. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения ради троих общих детей. Они продолжают через суд делить имущество и вопросы опеки над детьми.

Старшие дети Товстика — 18-летний Андрей, 15-летняя Анна и 12-летний Артем — переехали к отцу по собственному желанию. Младшие — Алиса, Агата и Артур — остались с матерью Еленой Товстик.

Ранее стало известно, что после трех сыновей и развода с мужем Диброва мечтает родить дочь. Модель также призналась, что говорить с сыновьями о расставании с их отцом начала заранее, еще до появления новостей в СМИ.