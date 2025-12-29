Дело Ларисы Долиной будут изучать в юридических вузах

Студенты юридических вузов будут разбирать дело Ларисы Долиной во время учебных занятий. Чему это может их научить, рассказал 360.ru доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.

Он поддержал идею, заявив, что понимать суть дела важно и будущим бакалаврам, и специалистам, и магистрантам. По словам Семеновского, специальной корректировки внутренних университетских актов для этого не потребуется.

Собеседник 360.ru добавил, что студенты постоянно изучают картотеку Верховного суда, арбитражных дел, парламентские законопроекты и другие базы документов, поэтому мимо дела Долиной пройти им будет трудно. По мнению преподавателя, история способна научить многих, не только будущих юристов, грамотно заключать сделки в сфере недвижимости и предупреждать возможные риски.

«Это действительно важный случай не только с точки зрения анализа простых законодательных норм, но и с позиции изучения внутренней работы института судебной власти страны в целом», — подчеркнул собеседник он.

Ранее к дому в Ксеньинском переулке, где находится скандальная квартира, приехал фургон для перевозки вещей. Их доставили на склад на Гоголевском бульваре.