Перевозчики доставили на склад вещи из дома Долиной

Загруженный вещами из дома певицы Ларисы Долиной грузовик прибыл на склад на Гоголевском бульваре в центре Москвы. Сотрудники сервиса «Деликатный переезд» начали разгрузку. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места.

На опубликованных кадрах сотрудники перетаскивают большие клетчатые сумки и коробки в складское помещение.

Внутри самого грузовика видны диванные подушки, а также деревянные детали, вероятно, шкафа или секретера с большим обилием выдвижных ящиков.

Фургон сервиса перевозки вещей появился около дома Ларисы Долиной в московском районе Хамовники в понедельник, 29 декабря. Двое грузчиков выносили вещи из подъезда, где находится проданная артисткой квартира, и складывали в машину.

Адвокат новой собственницы жилья Светлана Свириденко в комментарии 360.ru заявила, что Лариса Долина отказалась выехать до 30 декабря и установила новый дедлайн — 5 января.