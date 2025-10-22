Полиция Индонезии взялась за Гузееву по делу о мошенничестве

Индонезийская полиция начала проверку телеведущей Ларисы Гузеевой по делу о мошенничестве с недвижимостью на Бали. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

В деле также фигурируют застройщик Сергей Домогацкий и его коллеги. Их подозревают в обмане около 60 человек, а сумма ущерба превысила 31 миллиард рупий (28 миллиардов рублей).

Одна из пострадавших, по данным Mash, вложила в строительство виллы 200 тысяч долларов после рекламы в соцсети Гузеевой. Деньги перевели в компанию Домогацкого, который в итоге исчез с ними. Предположительно, он мог инсценировать собственное похищение.

Всего в Центр объединенной полицейской службы Индонезии поступило минимум 10 заявлений от граждан России, Украины, Белоруссии и Франции. Следствие установило, что некоторые виллы продавали одновременно нескольким покупателям, а часть объектов существовала лишь на бумаге.

Получить комментарий от Гузеевой по поводу произошедшего на момент публикации не удалось: ведущая не ответила на запрос 360.ru.