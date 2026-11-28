Сегодня 07:00 Несоветская внешность, запрет на главные роли и мучительные боли. Непростая судьба Любови Полищук Фото: Изображение создано с помощью ИИ Знаменитости

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20 лет назад, 28 ноября 2006 года, этот мир покинула Любовь Полищук — яркая актриса с редким даром мгновенно приковывать к себе внимание. Она прошла непростой путь до всенародной любимицы, пережила отказы, разочарования, непростые повороты судьбы и тяжелую болезнь, но до последнего оставалась верна профессии. Как она пробивалась на сцену, почему яркая внешность порой мешала карьере и что помогало ей выходить к зрителям, несмотря на боль — в материале 360.ru.

Артистка с детства Любовь Полищук родилась 21 мая 1949 года в Омске. Родители жили небогато, а детство будущей актрисы, по воспоминаниям матери, сопровождали проблемы со здоровьем. Мать рассказывала, что Люба перенесла рахит, из-за которого у нее искривились ноги, и появилось легкое косоглазие. Несмотря на это девочка росла обаятельной и музыкальной. «Смешная такая — с очень кривыми ногами и большеротая, но невероятно обаятельная. Первыми ее осмысленными фразами были (а она „р“ не выговаривала): „Буду алтисткой, знаменитой алтисткой!“ Люба, наверное, танцевать научилась раньше, чем ходить. Вся была в музыке. А в третьем классе как-то незаметно выровнялась — стала такой ладненькой и самой высокой в классе», — рассказывала мать актрисы. Мечта о сцене не была простой детской фантазией, Люба пела, танцевала и занималась в школьном кружке. Случайная, но судьбоносная встреча После окончания школы Любовь отправилась в Москву поступать в театральное училище, но опоздала, ведь приемные экзамены уже закончились. Девушка решила хотя бы напоследок прогуляться по городу.

Иду в платьице, которое сама перешила из школьной формы, и чувствую, что мне очень плохо. У меня круги черные под глазами. Присела на железный поручень напротив кафе «Московское». И выходит компания. Как выяснилось потом — поэт Борис Брянский, композитор Юрий Саульский и Виктор Горохов, очень известный в Москве человек. Они меня разговорили и предложили помочь. Тут же оттащили в «Щепку». Там ничего не получилось. И тогда Брянский говорит: «Давай поедем к Горохову, ты нам почитаешь что-нибудь, может, тебе и не стоит в артистки рваться? Любовь Полищук актриса

Новые знакомые предложили Любе попробовать силы во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства, где как раз набирали артистов для Омской филармонии. По воспоминаниям Полищук, во время первого прослушивания она читала, пела, а затем потеряла сознание: у нее была температура в 41 градус.

Фото: 360.ru

Педагоги, которые прослушивали девушку, приняли ее на обучение. Сначала Полищук занималась на вокальном отделении и мечтала стать эстрадной певицей, но из-за проблем с голосом перешла в разговорный жанр. В 1967 году она окончила мастерскую и вернулась в Омск, где начала выступать в коллективе «Омичи на эстраде». А спустя несколько лет вновь приехала в Москву уже с профессиональным опытом и начала строить карьеру на большой сцене. Танго, которое запомнила вся страна В 1976 году Полищук появилась в фильме Марка Захарова «12 стульев» в небольшой роли девушки из фантазий Остапа Бендера, которого сыграл Андрей Миронов. Экранного времени ей досталось совсем немного, но танец стал одним из самых запоминающихся эпизодов картины и принес актрисе всесоюзную известность. Съемки танца дались Полищук нелегко: актеры репетировали сложную хореографию, выполняли акробатические движения и снимали сцену в многочисленных дублях. Сама актриса вспоминала, что после работы у нее остались синяки и ссадины. Тогда на артистку обратили внимание не только зрители. Как пишет автор книги «Любовь Полищук. Одна, но пламенная, страсть», вскоре молодую актрису пригласили на встречу с высокопоставленным чиновником.

Фото: РИА «Новости»

В кабинете мужчина принялся обещать Полищук блестящее будущее. Полищук не стала делать вид, будто не понимает намеков, и прямо спросила, чего он от нее ждет. Чиновник хотел, чтобы актриса стала его любовницей. Получив отказ, собеседник резко изменил тон, и вместо обещаний посыпались угрозы, что никаких главных ролей она больше не увидит и будет годами оставаться в массовке. Мужчина якобы не ограничился угрозами и распорядился распространить по киностудиям рекомендацию не приглашать Полищук на главные роли. По воспоминаниям Марка Захарова, руководство кинематографа считало ее внешность «несоветской», и ему даже пришлось убрать актрису из фильма «Тот самый Мюнхгаузен». Маргарита, которой она так и не стала Любовь Полищук мечтала сыграть Маргариту в спектакле по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». И когда в театре «Эрмитаж» Михаил Левитин заговорил о постановке романа, Полищук надеялась получить главную роль.

Фото: 360.ru

Однако режиссер предложил ей сыграть кота Бегемота — персонажа яркого и комедийного, но совсем не того, о котором мечтала актриса. Полищук почувствовала, что ее снова видят прежде всего в характерных и комических ролях, а не в образе героини, к которому она стремилась. Позже в интервью актриса связала уход из театра с этой историей и другими накопившимися разочарованиями. По ее словам, предложение роли Бегемота стало для нее последней каплей, и Полищук решила, что больше не хочет оставаться в театре, где ее творческие ожидания не совпадают с тем, что ей предлагают. За пределами сцены На сцене и в кино Любовь Полищук часто играла ярких, сильных женщин, но за пределами профессии ее жизнь складывалась не так однозначно. Актриса много работала, стремилась добиться признания и одновременно пыталась сохранить самое важное — близких людей. Еще в Омске Полищук вышла замуж за артиста Валерия Макарова, с которым выступала на эстраде. В 1972 году у них родился сын Алексей, но после переезда в Москву отношения супругов постепенно разладились, и, когда мальчику было около четырех лет, родители расстались. Позже в жизни актрисы появился художник Сергей Цигаль. По воспоминаниям знакомых, мужчина был буквально очарован красотой актрисы и ее характером.

Фото: 360.ru

Цигаль увидел Полищук в телеспектакле «Эзоп», где она играла Клею, и захотел познакомиться с актрисой, поэтому стал обращаться к общим друзьям — Геннадию Хазанову и Марку Розовскому. Последний их и познакомил. В 1983 году они поженились, причем без пышного торжества. Просто пришли и расписались, как шутила сама Любовь Григорьевна, «чуть ли не в свитерах». А уже через год у пары родилась дочь Мариэтта — ее назвали в честь прабабушки Сергея, писательницы Мариэтты Шагинян. Дети актрисы пошли по творческому пути. Они оба окончили ГИТИС и стали продолжили актерскую династию. Испытания Казалось, после стольких профессиональных и личных испытаний Любовь Полищук наконец обрела семейное счастье и уверенность в завтрашнем дне. В 2000 году она была уже признанной актрисой, которую любили многие зрители, но именно в это время, актриса попала в автомобильную аварию. Она получила смещение позвонков и сотрясение мозга, и последствия этих травмы надолго изменили ее повседневную жизнь. Врачи старались быстро вернуть Полищук к привычному ритму. Однако актриса так и не избавилась от постоянных болей в спине, но продолжала сниматься и выходить на сцену. Она не привыкла жаловаться и до последнего старалась жить так, будто работа и любовь к профессии способны помочь преодолеть любые трудности.

Фото: 360.ru

В 2004 году она согласилась на роль матери главной героини в сериале «Моя прекрасная няня». Этот проект принес ей новую волну популярности. Но к этому времени актриса уже боролась с тяжелым заболеванием позвоночника. В октябре 2005 года она перенесла сложную операцию, но продолжила сниматься. Борис Смолкин, исполнявший роль дворецкого Константина, рассказывал, что однажды актриса попросила разрешения сыграть сцену сидя, потому что уже не могла долго стоять. Несмотря на боль, Полищук старалась не показывать коллегам, насколько ей тяжело. Даже после операции и курса лечения она вернулась на площадку в парике, а, по воспоминаниям актрисы Александры Назаровой, держалась с прежним достоинством и не позволяла окружающим смотреть на себя как на беспомощного человека. Сегодня исполняется уже два десятилетия с тех пор, как не стало Любови Полищук. Она умерла 28 ноября 2006 года — ей было всего 57 лет.