Mash: суд отказал компании в иске к Гузеевой из-за мангала и бани

Компания «Стройиндустрия М» пыталась через суд заставить телеведущую Ларису Гузееву освободить земельный участок в Москве, где расположены мангал, баня и беседка. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Кроме того, у телеведущей требовали 15 миллионов рублей за якобы незаконное пользование чужой землей.

Фирма купила участок рядом с элитным городком. Часть приобретенной территории площадью 1,7 тысячи квадратных метров оказалась за забором вместе с постройками жильцов.

Выяснилось, что компания знала о них до сделки. Сама Гузеева оформила помещение площадью почти 190 квадратов еще в 2003 году.

В итоге доказать самозахват не удалось. Суд отказался удовлетворять требование освободить участок, а миллионные претензии застройщик отозвал сам. Комментировать ситуацию телеведущая не захотела.

Ранее муж Гузеевой признался в частом общении с супругой на повышенных тонах.