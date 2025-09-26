Сегодня 03:02 Стеснялся целовать Гурченко, но изменял жене. Бурная молодость Олега Басилашвили 0 0 0 Фото: Yury Pilipenko/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Народный артист СССР Олег Басилашвили всю жизнь прослужил в Большом драматическом театре имени Товстоногова, но широкой публике запомнился по ролям в фильмах Эльдара Рязанова. В «Служебном романе» и «Вокзале для двоих» он сыграл статных мужчин, да и в обычной жизни называл себя плейбоем. Творческий путь и личные тайны артиста — в материале 360.ru.

Биография Олега Басилашвили Родился 26 сентября 1934 года в Москве в семье директора Московского политехникума связи и доктора филологических наук. Первую половину Великой Отечественной войны вместе с матерью и бабушкой провел в эвакуации в Тбилиси, там же пошел в школу. Семье пришлось тяжело, из-за голода Басилашвили подхватил туберкулез. По возвращении в столицу в 1943 году увлекся художественной самодеятельностью, а получив диплом поступил в Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ. Родители выступили категорически против решения Басилашвили, отец сравнивал актерскую профессию с проституцией.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

«Мужчина подкрашивает губки, глазки и выходит на сцену. Омерзительно! Ему уже за 40, а он все мальчиков играет. Что это такое, ты таким же хочешь быть?» — спрашивал он сына. Только спустя много лет, когда Басилашвили стал известным актером и с труппой БДТ приехал на гастроли в Москву, отец признал его талант. После спектакля он подошел к сыну и взял свои слова обратно. Басилашвили изменил Дорониной, она сделала аборт На третьем курсе актер тайно женился, на однокурснице Татьяне Дорониной. Бракосочетание прошло в Казахстане, где невеста снималась в фильме «Первый эшелон», а жених приехал со студенческим отрядом осваивать целину. Из гостей были только Олег Ефремов и Николай Досталь. «Домой я даже не написал ничего — боялся, что запретят, так как будут считать, что мне еще рано обзаводиться семьей. И начнется скандал», — рассказал он.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

По учебы Басилашвили попал по распределению в Сталинградский областной драматический театр имени Горького, но почти не успел в нем поработать. Уехав на съемки мелодрамы Григория Никулина «Невеста» в Муром, он изменил жене. Узнав об этом, она сделала аборт, избавившись от двойни, и в попытке спасти брак увезла супруга в Ленинград. На новом месте Басилашвили устроился в Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола. В 1959 году опять же вместе с женой перешел в БДТ, где служит до сих пор. К тому моменту он уже снимался в кино, но не считался выдающимся актером. В театр брали скорее по настоянию талантливой жены, и первый опыт в БДТ Басилашвили вспоминал без удовольствия. Он неудачно дебютировал в «Варварах», затем получил еще несколько ролей. Лишь к середине 1960-х годов стал одним из ведущих актеров. Брак с Дорониной все-таки распался. Она сильно изменилась, стала жесткой и амбициозной, обзавелась новой компанией и взглядами на жизнь. Супруги сильно отдалились, и жена подала на развод.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

«Если б так, то я бы не женился второй раз, а всю жизнь ходил с траурной повязкой. <…> После нашего развода и мне, и ей стало значительно легче», — сказал он. Как снимали «Вокзал для двоих» В кинокопилке Басилашвили около 100 ролей, из них самые яркие — в фильмах Рязанова. В «Служебном романе» ему достался персонаж с говорящей фамилией Юрий Самохвалов, в «О бедном гусаре замолвите слово» — граф Мерзляев, в «Вокзале для двоих» — Платон Рябинин. Басилашвили почти сразу утвердили на роль пианиста. Для того, чтобы сыграть ее, актеру пришлось несколько раз наступить себе на горло. Во-первых, он категорически не мог поцеловаться с Людмилой Гурченко, игравшей официантку Веру Нефедову. «Изначально любовная сцена написана была очень хорошо, но не на мой характер. Мне никак эти фразы не идут, потому что я, наверное, другой человек. Кончилось все тем, что я ушел со съемочной площадки: не идет, и все. Текст переписала Люся — написала его именно так, как я могу произнести», — рассказал он.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Во-вторых, по настоянию Рязанова для того, чтобы вжиться в роль, Басилашвили пришлось некоторое время пожить в настоящей тюрьме. Его заранее, еще до съемок, отправили в Икшинскую колонию. Уголовники быстро раскусили засланного казачка и начали задирать. В 1970-х годах актер снялся в фильмах Никиты Михалкова «Раба любви» и «Несколько дней из жизни Обломова». Звездной стала роль Андрея Бузыкина в «Осеннем марафоне» Георгия Данелии. Затем случился Семен Кузнецов в «Курьере» и писатель в «Городе Зеро» Карена Шахназарова, прокурор Николай Прохоренко в «Бандитском Петербурге 2: Адвокат» и Воланд в экранизации «Мастера и Маргариты» Владимира Бортко. Роль Ипполита в «Иронии судьбы» Рязанов приглашал Басилашвили на роль Ипполита. Когда команда уже отсняла первые кадры, актер узнал о смерти отца и отказался от участия в проекте. Тогда его заменили Юрием Яковлевым. Примерно через пять лет опять пришлось пожертвовать работой ради семьи. Тяжело заболела мать актера, врач дал ей не больше полугода. Узнав об этом, Басилашвили отказался от съемок в «Неоконченной пьесе для механического пианино» Михалкова и взял отпуск в театре.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Впоследствии сотрудничество с режиссером сошло на нет. Злые языки говорили, что Басилашвили и Михалков поссорились. На самом деле, ему просто не нашлось места в новых работах. «Старый стал, кому я сдался? И Никите Михалкову не нужен, это и понятно», — сказал актер. Жена Олега Басилашвили Второй брак Басилашвили сложился намного удачнее первого, актер прожил с журналисткой, шеф-редактором отдела художественных программ студии «Культура» ГТРК «Санкт-Петербург» Галиной Мшанской более 60 лет. Они познакомились в 1960-х годах на Ленинградском телевидении — девушка работала музыкальным редактором, актер снимался в телеспектаклях.

Я по тем временем считался практически плейбоем. Ну, представьте себе — одинокий, нет еще и 30, молодой человек, имеющий отдельную квартиру со всеми удобствами. При этом работающий в БДТ. Олег Басилашвили Актер

Женщины бегали за Басилашвили, но не Мшанская. Он первый обратил на нее внимание и стал ухаживать. У супругов родились две дочери — Ольга и Ксения, пошедшие по стопам матери. После появления младшей Басилашвили едва не овдовел. Мшанская благополучно родила, несмотря на 41-летний возраст, но перед самой выпиской попала в реанимацию с аллергическим шоком — местный врач ввел ей препарат для усиления лактации. Жена тяжело восстанавливалась, поэтому первые три месяца новорожденной дочерью занимался отец. Басилашвили взял перерыв в театре и полностью сосредоточился на домашних делах — гулял с коляской по Юсуповскому саду, кормил дочь из бутылочки. Где Басилашвили сейчас Актер перестал сниматься и ушел с театральной подмостков. БДТ вывел из репертуара последний спектакль с его участием — «Лето одного года». Премьера состоялась в декабре 2010 года, с тех пор артисты, среди которых кроме коллега Басилашвили по «Служебному роману» Алиса Фрейндлих, вышли на сцену 221 раз. Актриса первой отказалась от роли.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Больше играть не буду. От общественной жизни я отошел, живу с семьей за городом», — сказал он. Неудивительно, ведь Басилашвили перешел 90-летний рубеж. Еще во время пандемии он вместе с семьей перебрался в поселок Репино на берегу Финского залива и прекрасно чувствует себя в компании родных.