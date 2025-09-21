Сегодня 16:27 Басилашвили не хотел целоваться. Что осталось за кадром культового «Вокзала для двоих» 0 0 0 Фото: Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Знаменитый советский фильм «Вокзал для двоих» таит множество секретов. Изначально картина основывалась на реальных событиях, но неуемная фантазия режиссера Эльдара Рязанова и множество случайностей кардинально все изменили. В итоге изменения пошли только на пользу: картина стала культовой среди жителей СССР.

«Вокзал для двоих» вышел на экраны кинотеатров в 1983-м году и сразу приобрел бешеную популярность. Успеху поспособствовал не только закрученный сюжет и режиссерская работа, но и звездный состав: главные роли исполнили Олег Басилашвили и Людмила Гурченко, а в эпизодах отметились Нонна Мордюкова, Михаил Ширвиндт и Александр Пятков. В основу сюжета легли события из жизни композитора Микаэла Таривердиева и актрисы Людмилы Максаковой. Их роман не афишировался, но про него знали в узких кругах. На Ленинградском проспекте в Москве автомобиль композитора «Волга» сбил на пешеходном переходе 16-летнего юношу. Ходили слухи, что за рулем находилась Максакова, но Таривердиев взял вину на себя ради спасения возлюбленной. Ширвиндт вспоминал, что режиссер подходил к съемкам очень творчески и насыщал эпизоды импровизацией. Часто артисты собирались вместе и фантазировали над сценами, чтобы фильм стал еще интересней.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Басилашвили стеснялся Гурченко Если в качестве исполнителя роли пианиста Платона Рябинина сразу выбрали Басилашвили, то с героиней официантки Веры все оказалось не так просто: изначально рассматривалась кандидатура 18-летней актрисы, но позже режиссер все-таки одобрил Людмилу Гурченко. Одним из самых сложных испытаний для артистов стала сцена поцелуя. Сдержанный и скромный Басилашвили уговаривал заменить этот интимный момент на беседу, но диалоги звучали слишком холодно и искусственно. Позже актер признавался, что поцелуй с незнакомой девушкой в окружении целой съемочной группы из ста человек дался ему нелегко. Также Басилашвили рассказывал, что первоначальный текст ему совершенно не подходил и не соответствовал его характеру. Ситуация накалилась настолько, что ему пришлось уйти со съемочной площадки. На помощь ему пришла Гурченко — она написала текст, который идеально подходил именно ему. Актриса кардинально изменила диалог и убрала длинные лирические монологи. Вместо них она добавила сбивчивые и очень жизненные фразы, которые пришлись Басилашвили по душе. Он отмечал, что стеснялся коллеги из-за разного происхождения. Гурченко была прошедшая через войну «харьковская девчонка», а он — сын директора Московского политехникума связи и преподавателя. Несмотря на разное происхождение, за время работы над «Вокзалом для двоих» им удалось стать близкими друзьями.

Фото: Yury Pilipenko/Russian Look / www.globallookpress.com

Впечатлились даже преступники Людмила Гурченко была одной из самых известных актрис СССР и получала множество писем от поклонников. Одно их них навсегда врезалось ей в память. Автор эмоционального письма оказался вором и отбывал наказание в тюрьме. Мужчина сообщал, что не собирался исправляться и уже нашел новую жертву для следующего ограбления — он увидел фотографию Гурченко в украшениях занес ее в свой «список на выходе». Письмо могло бы выглядеть как угроза, но в конце автор сделал необычное признание. Оказалось, что планы преступника неожиданно спутал фильм «Вокзал для двоих». «Я посмотрел два сеанса и подумал, что вы кровью зарабатываете свой хлеб. Живите спокойно», — рассказывала артистка.

Фото: РИА «Новости»

Как появились крылатые фразы Одним из самых запоминающихся персонажей фильма оказался колоритный проводник, которого играл Никита Михалков. Его яркие высказывания и шутки мигом разлетелись на цитаты. Особенно покорила зрителей фраза «Верунчик, сама-сама-сама». Михалков рассказывал, что вдохновение для сцены в купе возникло благодаря особенной атмосфере. Он оставался с Гурченко наедине в вагоне, а съемочная группа следила за процессом из соседнего вагона через мониторы. Благодаря этому Михалков настолько вошел в раж, что начал импровизировать и напевать весьма фривольные частушки. Он очень удивился, когда узнал, что его шуточки в прямом эфире транслировалось на весь Рижский вокзал, поражая всех присутствующих. Еще одной звездой фильма стала жена главного героя в исполнении Аллы Будницкой. Женщина появлялась в кадре всего на несколько секунд, но настолько поразила зрителей, что многие возненавидели ее — они перенесли негатив с экранного образа на саму артистку. Актриса признавалась, что даже продавец на рынке, у которого она всегда покупала продукты, отказался ее обслуживать после просмотра фильма. Роль ведущей прогноза погоды оказалась для нее поворотной и даже пророческой. После выхода картины Будницкая почти десять лет проработала на телевидении, ведя различные программы. Где снимали Сцены прибытия и отправления поездов сняли на Рижском вокзале в Москве, а все ночные эпизоды — на Витебском в Ленинграде. Такое решение создало в кино некоторую магию: персонажи перемещались из столицы в совершенно другой город. Многие моменты сняли в Ленинград-Московском ремонтно-экипировочном депо, а кульминацию знакомства — в настоящем фирменном поезде «Экспресс».

Фото: РИА «Новости»

Современный зритель вряд ли обратит внимание на такую деталь, но известная сцена с комплексным обедом была совершенно несоответствующей действительности. В момент выхода картины такие обеды не подавались, потому что их отменили еще 1960-х годах из-за распространения вагонов-ресторанов. Несмотря на режущую глаз анахроничность, эта деталь так понравилась Рязанову, что он не удержался и оставил ее. Были и другие изменения. Изначально уже известный тогда Ширвиндт должен был исполнить роль второстепенного героя по имени Дима, но Рязанов предложил ему маленький подарок в виде роли пианиста Шурика. Сам режиссер при этом тоже отметился в конце фильма — он появился там в качестве заместителя начальника железнодорожной станции Ивана Кузьмича. Текст для заглавной песни сочинил Рязанов, но скрыл это — вместо себя указал в титрах другого автора. В разговоре с композитором Андреем Петровым он слукавил, представив стихи как сочинение известного советского поэта Давида Самойлова. Самой узнаваемой песней оказалась Raindrops Keep Fallin' on My Head в исполнении американского певца Би Джей Томаса, которую напевала официантка Вера. Большую популярность также получил трек Hafanana мозамбикского музыканта Африка Симона, играющий как вставка в фильме.