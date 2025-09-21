Басилашвили не хотел целоваться. Что осталось за кадром культового «Вокзала для двоих»

Знаменитый советский фильм «Вокзал для двоих» таит множество секретов. Изначально картина основывалась на реальных событиях, но неуемная фантазия режиссера Эльдара Рязанова и множество случайностей кардинально все изменили. В итоге изменения пошли только на пользу: картина стала культовой среди жителей СССР.

«Вокзал для двоих» вышел на экраны кинотеатров в 1983-м году и сразу приобрел бешеную популярность. Успеху поспособствовал не только закрученный сюжет и режиссерская работа, но и звездный состав: главные роли исполнили Олег Басилашвили и Людмила Гурченко, а в эпизодах отметились Нонна Мордюкова, Михаил Ширвиндт и Александр Пятков.

В основу сюжета легли события из жизни композитора Микаэла Таривердиева и актрисы Людмилы Максаковой. Их роман не афишировался, но про него знали в узких кругах.

На Ленинградском проспекте в Москве автомобиль композитора «Волга» сбил на пешеходном переходе 16-летнего юношу. Ходили слухи, что за рулем находилась Максакова, но Таривердиев взял вину на себя ради спасения возлюбленной.

Ширвиндт вспоминал, что режиссер подходил к съемкам очень творчески и насыщал эпизоды импровизацией. Часто артисты собирались вместе и фантазировали над сценами, чтобы фильм стал еще интересней.

Басилашвили стеснялся Гурченко

Если в качестве исполнителя роли пианиста Платона Рябинина сразу выбрали Басилашвили, то с героиней официантки Веры все оказалось не так просто: изначально рассматривалась кандидатура 18-летней актрисы, но позже режиссер все-таки одобрил Людмилу Гурченко.

Одним из самых сложных испытаний для артистов стала сцена поцелуя. Сдержанный и скромный Басилашвили уговаривал заменить этот интимный момент на беседу, но диалоги звучали слишком холодно и искусственно.

Позже актер признавался, что поцелуй с незнакомой девушкой в окружении целой съемочной группы из ста человек дался ему нелегко. Также Басилашвили рассказывал, что первоначальный текст ему совершенно не подходил и не соответствовал его характеру. Ситуация накалилась настолько, что ему пришлось уйти со съемочной площадки.

На помощь ему пришла Гурченко — она написала текст, который идеально подходил именно ему. Актриса кардинально изменила диалог и убрала длинные лирические монологи. Вместо них она добавила сбивчивые и очень жизненные фразы, которые пришлись Басилашвили по душе.

Он отмечал, что стеснялся коллеги из-за разного происхождения. Гурченко была прошедшая через войну «харьковская девчонка», а он — сын директора Московского политехникума связи и преподавателя. Несмотря на разное происхождение, за время работы над «Вокзалом для двоих» им удалось стать близкими друзьями.

Впечатлились даже преступники

Людмила Гурченко была одной из самых известных актрис СССР и получала множество писем от поклонников. Одно их них навсегда врезалось ей в память.

Автор эмоционального письма оказался вором и отбывал наказание в тюрьме. Мужчина сообщал, что не собирался исправляться и уже нашел новую жертву для следующего ограбления — он увидел фотографию Гурченко в украшениях занес ее в свой «список на выходе».

Письмо могло бы выглядеть как угроза, но в конце автор сделал необычное признание. Оказалось, что планы преступника неожиданно спутал фильм «Вокзал для двоих».

«Я посмотрел два сеанса и подумал, что вы кровью зарабатываете свой хлеб. Живите спокойно», — рассказывала артистка.

Как появились крылатые фразы

Одним из самых запоминающихся персонажей фильма оказался колоритный проводник, которого играл Никита Михалков. Его яркие высказывания и шутки мигом разлетелись на цитаты. Особенно покорила зрителей фраза «Верунчик, сама-сама-сама».

Михалков рассказывал, что вдохновение для сцены в купе возникло благодаря особенной атмосфере. Он оставался с Гурченко наедине в вагоне, а съемочная группа следила за процессом из соседнего вагона через мониторы.

Благодаря этому Михалков настолько вошел в раж, что начал импровизировать и напевать весьма фривольные частушки. Он очень удивился, когда узнал, что его шуточки в прямом эфире транслировалось на весь Рижский вокзал, поражая всех присутствующих.

Еще одной звездой фильма стала жена главного героя в исполнении Аллы Будницкой. Женщина появлялась в кадре всего на несколько секунд, но настолько поразила зрителей, что многие возненавидели ее — они перенесли негатив с экранного образа на саму артистку. Актриса признавалась, что даже продавец на рынке, у которого она всегда покупала продукты, отказался ее обслуживать после просмотра фильма.

Роль ведущей прогноза погоды оказалась для нее поворотной и даже пророческой. После выхода картины Будницкая почти десять лет проработала на телевидении, ведя различные программы.

Где снимали

Сцены прибытия и отправления поездов сняли на Рижском вокзале в Москве, а все ночные эпизоды — на Витебском в Ленинграде. Такое решение создало в кино некоторую магию: персонажи перемещались из столицы в совершенно другой город.

Многие моменты сняли в Ленинград-Московском ремонтно-экипировочном депо, а кульминацию знакомства — в настоящем фирменном поезде «Экспресс».

Современный зритель вряд ли обратит внимание на такую деталь, но известная сцена с комплексным обедом была совершенно несоответствующей действительности. В момент выхода картины такие обеды не подавались, потому что их отменили еще 1960-х годах из-за распространения вагонов-ресторанов.

Несмотря на режущую глаз анахроничность, эта деталь так понравилась Рязанову, что он не удержался и оставил ее.

Были и другие изменения. Изначально уже известный тогда Ширвиндт должен был исполнить роль второстепенного героя по имени Дима, но Рязанов предложил ему маленький подарок в виде роли пианиста Шурика. Сам режиссер при этом тоже отметился в конце фильма — он появился там в качестве заместителя начальника железнодорожной станции Ивана Кузьмича.

Текст для заглавной песни сочинил Рязанов, но скрыл это — вместо себя указал в титрах другого автора. В разговоре с композитором Андреем Петровым он слукавил, представив стихи как сочинение известного советского поэта Давида Самойлова.

Самой узнаваемой песней оказалась Raindrops Keep Fallin' on My Head в исполнении американского певца Би Джей Томаса, которую напевала официантка Вера. Большую популярность также получил трек Hafanana мозамбикского музыканта Африка Симона, играющий как вставка в фильме.

