Режиссер Бортко назвал Олега Басилашвили не только талантливым актером, но и большим человеком

Режиссер Владимир Бортко в разговоре с изданием Gazeta.SPb назвал Олега Басилашвили не просто замечательным и высоко талантливым актером, но и большим человеком.

Он отметил, что общение с артистом приносит ему одно удовольствие.

«Я считаю в своей жизни удачей то, что я, можно сказать, общаюсь с ним», — добавил кинематографист.

Напомним, Олег Валерианович принимал участие в трех работах кинорежиссера. Он исполнил роль прокурора в сериале «Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат», генерала в «Идиоте» и Воланда в сериале «Мастер и Маргарита».