В «Служебном романе» зрители обнаружили новый киноляп с галстуком Самохвалова

Фото: РИА «Новости»

Внимательные зрители обнаружили очередной киноляп в советской трагикомедии «Служебный роман», вышедшей на экраны в 1977 году. На этот раз в фокус попал галстук героя Олега Басилашвили, об этом написал РБК Life.

Некоторые нестыковки в одежде героев свидетельствуют, что сцены переснимали несколько раз. У Самохвалова в сценах первого дня постоянно меняется расцветка галстука. При знакомстве с Калугиной у нее в кабинете он сине-оранжевый. Позже в тот же день герой Басилашвили на перекуре с Новосельцевым и Рыжовой появляется в кадре в оранжево-серебристом галстуке.

Когда Самохвалов возвращается в кабинет директора, галстук снова меняет цвет. Предположительно, сцены снимали в разные дни, поэтому и аксессуар повязали по-другому.

Еще один предмет одежды в картине вызвал внимание зрителей — самозастегивающийся пиджак Калугиной. Этот предмет гардероба на героине Алисы Фрейндлих то оказывался расстегнутым, то застегнутым на все пуговицы.

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