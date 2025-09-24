«Больше играть не буду». БДТ убрал из репертуара пьесу с Басилашвили и Фрейндлих

Актеры Басилашвили и Фрейндлих больше не играют в спектакле «Лето одного года»

Спектакль «Лето одного года», в котором играли актеры Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих, сняли с репертуара Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило NEWS.ru.

По словам Басилашвили, его партнерша по постановке первой отказалась от роли.

«Спектакли, в которых я был занят в БДТ, сняты в этом году с репертуара. Больше играть не буду», — сказал артист.

Сейчас Басилашвили большую часть времени проводит с семьей за городом в Репино и публичная жизнь его особо не интересует.

В июле народной артистке СССР Алисе Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Церемония состоялась в стенах БДТ, в котором актриса служит более 40 лет.

Также Фрейндлих ранее рассказала, что сниматься в кино ей уже не позволяет здоровье. Исключение она сделала для режиссера Никиты Владимирова, сыграв в драме «Родители строгого режима».