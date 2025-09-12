12 сентября 2025 00:00 Была одинокой, но все время замужем. Пять браков актрисы Татьяны Дорониной 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Актриса Татьяна Доронина решила во что бы то ни стало покорить сцену и шла напролом, разменяв пять мужей и отказавшись от материнства. Самопожертвование позволило ей построить блестящую карьеру и обеспечило старость в пансионате. Об успехах и трагедиях в жизни артистки вспомнил 360.ru.

Биография Татьяны Дорониной Доронина родилась 12 сентября 1933 года. Она с детства знала, что станет актрисой. Родственники в шутку говорили отцу-повару, что Таня пойдет на сцену. Так и вышло.

Фото: РИА «Новости»

До войны семья жила в Ленинграде, в коммуналке на шесть комнат в переулке Ильича. Когда отец ушел на фронт, мать с двумя дочерями эвакуировалась на историческую родину — в Ярославскую область. В городе Данилов бывшая домохозяйка растила детей, трудилась на швейном комбинате и подрабатывала на уборке урожая. По окончании ВОВ Доронины воссоединились в Ленинграде. В 1950 году актеры ездили по стране в поисков талантов для поступления в Школу-студию МХАТ. Доронина прошла вступительные испытания, но осталась дома: узнав, что она восьмиклассница, руководство посоветовало доучиться и попробовать снова. Через два года выпускница поехала в Москву, прошла отбор в несколько театральных вузов и опять остановила выбор на Школе-студии МХАТ.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

От кого Доронина сделала аборт

Однокурсниками Дорониной стали выдающиеся актеры Евгений Евстигнеев, Михаил Козаков и Олег Басилашвили. С последним у студентки случилась такая большая любовь, что на четвертом курсе они зарегистрировали брак. Свадьбу устраивать не стали, обошлось без белого платья и колец.

Актриса, выйдя замуж, многим пожертвовала ради семейного счастья. По окончании вуза ей предложили работу в Москве, но Доронина отказалась и поехала за мужем — он попал по распределению в Сталинградский областной драматический театр имени Горького, туда же взяли и супругу. Бытовые лишения не пугали, она привыкла к жизни в коммуналке. Брак разрушила измена Басилашвили. Супруг уехал в Муром на съемки в мелодраме Григория Никулина «Невеста». Приехав навестить его, Доронина поняла, что что-то не так — коллеги странно поглядывали, а Басилашвили и его партнерша вели себя заискивающе. У любимого случился служебный роман. Вернувшись домой, актриса узнала, что беременна двойней. Мечты Дорониной о крепкой семье рухнули, поэтому она сделала аборт. Басилашвили узнал об этом только после развода.

Фото: Yury Pilipenko/Russian Look / www.globallookpress.com

В надежде сохранить отношения супруги в конце 1956 года переехали, обоих приняли в труппу Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола, ныне Санкт-Петербургского государственного театра «Балтийский дом». Руководство жаждало сотрудничать только с Дорониной, но она поставила ультиматум — либо примут вместе с мужем, либо она подыщет другое место. В 1963 году актриса подала на развод, хотя продолжала любить мужа. Басилашвили благодарил ее за этот шаг, так как не решался уйти сам.

Фото: Yury Pilipenko/Russian Look / www.globallookpress.com

Гражданский брак с критиком и свадьба с Радзинским

Три года после развода с Басилашвили Доронина провела в гражданском браке с театральным критиком Анатолием Юфитом на восемь лет старше себя. Ради нее любимец женщин разорвал помолвку с балериной Аллой Осипенко, но не смог удержать новую пассию — разочаровавшись в любви, актриса сосредоточилась на карьере. Разрыв произошел после того, как мужчина не встретил ее с гастролей. Судьба Юфита сложилась трагично — он умер от болезни через 12 после расставания с актрисой, в возрасте 53 лет.

Причиной расставания с критиком могли стать не только карьерные амбиции Дорониной. К тому времени она уже познакомилась с Эдвардом Радзинским. Молодой драматург принес в Большой драмтеатр новую пьесу «104 страницы про любовь» и увидел Доронину в двух спектаклях — «Варварах» и «Горе от ума».

Она была чудо, как хороша. <…> Мне очень хотелось ей понравиться. Эдвард Радзинский драматург

Брак продлился пять лет. Со стороны драматург казался удачной партией для актрисы, ведь они не конкурировали, а дополняли друг друга. Радзинский писал пьесы, Доронина в них играла. Например, снялась в экранизации в экранизации «104 страницы про любовь», ставшей классикой советского кинематографа. Но она совершенно не подходила на роль жены. Радзинский рассказывал, как будни Доронина проводила в театре, иногда ночуя в гримерке, выходные — на съемках в студии. Дома почти не появлялась. После развода они продолжили сотрудничать.

Фото: РИА «Новости»

Актриса из фильма «Три тополя на Плющихе»

Хотя до переезда в Москву Доронина успела сняться в «Старшей сестре», Радзинский связывал ее успех в кино с собой. «Если бы Таня осталась в БДТ, никто и никогда не увидел бы ее как киноактрису», — считал он.

Действительно, именно в 1967 году вышел ее звездный фильм «Три тополя на Плющихе», затем — «Мачеха», «Валентин и Валентина». Театр Доронина тоже не бросила. Оставив ленинградский БДТ, в Москве поступила в труппу МХАТ СССР имени Горького, потом ушла в Театр имени Маяковского, а после вернулась. В 1987 году она возглавила МХАТ имени Горького, в сложные годы работала его художественным руководителем и директором, затем заняла пост президента, учрежденный Минкультуры специально для нее.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Четвертый муж Дорониной

Актер Борис Химичев стал четвертым мужем Дорониной. Первая встреча произошла на «Мосфильме», куда мужчина приехал на пробы в фильм «Еще раз про любовь» по пьесе Радзинского. Роль досталась Александру Лазареву. «Проводят меня в гримерную — пред ясные очи Татьяны Васильевны… И таким взглядом она меня смерила с ног до головы! — снисходительно-небрежно, менторски, оценивающе… Вышел я из гримерной с горящими щеками и говорю помрежу: „Передайте мадам, что я не только играть с ней, но и пробоваться на эту роль не стану…“», — рассказывал Химичев.

Судьба снова свела их в Театре имени Маяковского: Химичев и Доронина играли любовников в спектакле «Да здравствует королева. Виват!». На гастролях в Новосибирске у актеров завязался роман, и по возвращении они расписались. К тому моменту им было по 40 лет, оба имели опыт семейной жизни, но договориться все равно не смогли. Супруги имели вспыльчивый характер и часто ссорились, разбивая посуду. Одним из поводов было нежелание Дорониной рожать из страха сделать перерыв в карьере. Обиды копились, и через пять лет актеры расстались по взаимному согласию.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Для кого Доронина стала хорошей хозяйкой

Почти сразу Доронина вышла за соседа по даче — работника ЦК ВЛКСМ и Главного управления нефтепромышленности Роберта Тахненко на четыре года младше себя. Он считал встречу с актрисой судьбоносной. Мужчину покорила не ее красота, а организаторские способности. «Началось знакомство с того, что я пришел к ней в Театр имени Маяковского по просьбе моих друзей для того, чтобы помочь в строительстве дачного поселка. Никакого волнения, что иду к самой Дорониной, не было. Интерес проявился к ней только тогда, когда услышал, как она решает хозяйственно-бытовые вопросы. Я увидел руководителя, способного очень неординарно мыслить», — вспоминал он.

В отличие от предыдущих мужей, Тахненко отзывался о Дорониной как о хорошей хозяйке, умеющей готовить и прибираться. В их семье не было разделения дел на мужские и женские, каждый вкладывался по мере возможностей. Правда, из-за большой занятости и несовпадения графиков они почти не виделись — супруг забирал актрису из театра около полуночи и ложился спать, а она до четырех часов утра продолжала работать. Через три года они разошлись. Ходили слухи, что Тахненко сбежал в Данию из-за жесткого характера Дорониной, но он это опроверг. По его словам, расставание прошло спокойно, без скандалов, просто отношения сошли на нет.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press / www.globallookpress.com

Где сейчас Татьяна Доронина

Доронина перешагнула 90-летний рубеж. Коронавирус подкосил ее здоровье, появились проблемы с ногами, поэтому актриса поселилась в платном геронтологическом центре. В ее распоряжении — постоянное медицинское наблюдение, отдельные апартаменты, любимые кошки.

Актриса отказалась от публичной жизни и предпочла проводить время за книгами. Единственное, о чем она пожалела, — об отъезде из Ленинграда ради мужа. Доронина призналась, что чувствует вину перед режиссером Георгием Товстоноговым за уход из БДТ.