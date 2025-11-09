Спецоперация, русофобия и нахлебники с Украины. Сбывшиеся предсказания Михаила Задорнова

Юморист Михаил Задорнов при жизни в шутку называл себя «предсказамусом». Своим примером он подтвердил, что сатира — отражение реальной жизни. Хотя мало кто во времена глобальных перемен ищет ответы в юморе, но из его монологов сбылось пугающе много. Он четко спрогнозировал то, что может случиться с Россией, Украиной, США и Европой.

Как в воду глядел: какие шутки Задорнова сбылись В 2014 году Задорнова на Украине признали персоной нон грата, на что он отреагировал в своем концерте «Гейропейский* союз, Украина и три главных террориста». Высказался и про мечты украинцев.

Украина войдет в историю как страна, народ которой решил, что не хочет больше жить плохо, и стал жить еще хуже. Украина как Ватикан: если над майданом появляется черный дым — надо ждать смены папы. Михаил Задорнов

Сатирик предрек начало спецоперации и поддержку Киева со стороны Запада. В частности, упомянул Великобританию и Германию, пошутив, что однажды в одном из турецких отелей летом подрались русские и украинцы, а попало немцам и англичанам.

Узнав, что к границам России подходит военная техника Украины, со стороны России начали подтягиваться приемщики металлолома. Михаил Задорнов

Он предугадал санкции и антироссийскую истерию на Западе. В одной из своих зарисовок Задорнов рассказал, как, мол, Россия стенает от 34-го пакета санкций, а Америка издает пятый том невъездных фамилий. Европейцы в это время топили дровами, которые им поставляла Россия, а украинцы воровали.

«Америка в очередной раз наложила на Россию санкции. Россия в очередной раз положила на то, что наложили в США», — шутил он.

Предвидел он и ограничения в культурной сфере. В 2021 году актрису Веру Алентову внесли в черный список украинского Минкульта, а фильм с ее участием попал под запрет. Страны ЕС начали запрещать русскоязычные произведения и выступления артистов и деятелей, связанных с Россией.

„Доживем до понедельника“ запретили — глумление над состоянием украинской экономики. „Москва слезам не верит“ — напоминание о задолженности за газ. Запрещенный фильм „Русалочка“: священное слово „сало“ со словом „Русь“. Михаил Задорнов

В 2014 году Задорнов пошутил про украинских беженцев, которые так разозлят жителей Запада, что те попросят Россию забрать «обнаглевших хохлов обратно в СССР». Так и произошло. ЕС и США устали от Киева, о чем заговорили сами украинские политики. Сбылась шутка и про США. В одном из монологов он из политкорректности предложил переснять диснеевскую «Белоснежку», чтобы ее сыграла афроамериканка, и почти угадал. Роль досталась латиноамериканке Рэйчел Зеглер. Что говорил Задорнов про США В одном из своих выступлений Задорнов напомнил, что во времена Пушкина в XIX веке студенты учили французский и в итоге «наваляли Наполеону», в XX веке изучали немецкий и «наваляли Гитлеру». Многие восприняли слова сатирика как предсказание и предупреждение для США.

В 2002 году отметил двойные стандарты США, заявив, что «Вашингтон всегда считал, что, если убивают американцев — это терроризм, а если русских — борьба за независимость». Критиковал он и международную политику США. «Американская реклама: „У вас еще есть нефть? Тогда мы идем к вам!“» — говорил он в 2006 году, но сейчас этот сценарий идеально вписывается в американскую политику по Венесуэле и Сирии. Пророчества об Украине и Евросоюзе Задорнов предрекал, что Украина устроит такой бедлам в Европе, что там нарушится равновесие и все начнет разваливаться. Шутил, что это « великая провокация российской власти: заложить Украину в Европу, как мину замедленного действия».

Скоро в Евросоюз будут входить только Германия, страны Балтии, Польша и, конечно же, Украина. Вот тогда немцам аукнутся все их сегодняшние гадости по отношению к нам. Потащат на себе нахлебников, узнают, каково было Советской России. Михаил Задорнов

Также в одном из своих монологов говорил, что ЕС не будет, а «США распадутся и перестанут из себя корчить главнюков». *ЛГБТ—признана международной экстремистской организацией.