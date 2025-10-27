Баварский премьер призвал оставить украинских беженцев без пособий

В Германии призвали полностью отменить пособия по безработице для украинских беженцев. Об этом в интервью газете Bild am Sonntag заявил баварский премьер-министр, лидер партии ХСС Маркус Зедер.

По его словам, имеется коалиционное соглашение правительства канцлера Фридриха Мерца, содержащее договоренность о прекращении выплат украинским беженцам. Помимо этого, Зедер обратил внимание на проблему роста молодых украинцев на территории страны.

«Мы также должны взять под контроль и существенно сократить быстро растущий приток молодых мужчин из Украины», — считает он.

До этого МВД страны сообщало, что количество украинских мужчин, прибывающих в ФРГ, выросло в десятки раз за последние два месяца.

В конце июля депутат ХСС Штефан Майер заявлял, что в Германии пора отменить выплату пособий украинцам призывного возраста. Он отметил, что ежегодно на эти цели из бюджета страны тратят свыше 1,3 миллиарда евро.