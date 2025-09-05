Бумажные тигры. Европа грозила России, а сама разваливается изнутри
RS: ключевые игроки «коалиции желающих» парализованы внутренними распрями
Саммит «коалиции желающих» в Париже должен был продемонстрировать единство Европы в вопросе поддержки Украины, но показал обратное. К такому выводу пришли аналитики Responsible Statecraft.
Издание отметило, что выбор Парижа для проведения саммита уже стал неудачным решением. Франция может в ближайшие пять дней остаться без правительства.
Премьер-министр Франсуа Байру вынес на ближайшее голосование в парламент проект бюджета, предполагающий резкое увеличение военных расходов и жесткие социальные сокращения.
Оппозиция готова провалить инициативу, а профсоюзы уже объявили всеобщую забастовку. Если Байру потеряет вотум доверия, Франция получит третий правительственный кризис за год.
Британия, формально выступающая соорганизатором парижского саммита, тоже находится в шатком положении. Несмотря на большинство в парламенте, премьер Кир Стармер сталкивается с мятежами внутри своей партии и падением рейтингов.
В итоге «европейская сила» выглядит чистой профанацией, уверяет Responsible Statecraft. Послать военные контингенты на Украину вряд ли получится.
Германия и Польша отказались от участия, Испания готова ограничиться инструкторами, остальные страны высказываются об инициативе лишь в общих выражениях.
Даже внутри Евросоюза звучат противоречия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «четком плане» размещения войск, но министр обороны Германии Борис Писториус открыто назвал такие заявления преждевременными и вредными.
США на европейские планы также смотрят без энтузиазма. Дональд Трамп обсуждал с лидерами лишь возможное участие Вашингтона «вне НАТО» и в крайне расплывчатых формулировках. Более того, он упоминал идею китайских миротворцев, которую Киев тут же отверг.