Саммит «коалиции желающих» в Париже должен был продемонстрировать единство Европы в вопросе поддержки Украины, но показал обратное. К такому выводу пришли аналитики Responsible Statecraft .

Издание отметило, что выбор Парижа для проведения саммита уже стал неудачным решением. Франция может в ближайшие пять дней остаться без правительства.

Премьер-министр Франсуа Байру вынес на ближайшее голосование в парламент проект бюджета, предполагающий резкое увеличение военных расходов и жесткие социальные сокращения.

Оппозиция готова провалить инициативу, а профсоюзы уже объявили всеобщую забастовку. Если Байру потеряет вотум доверия, Франция получит третий правительственный кризис за год.

Британия, формально выступающая соорганизатором парижского саммита, тоже находится в шатком положении. Несмотря на большинство в парламенте, премьер Кир Стармер сталкивается с мятежами внутри своей партии и падением рейтингов.

В итоге «европейская сила» выглядит чистой профанацией, уверяет Responsible Statecraft. Послать военные контингенты на Украину вряд ли получится.

Германия и Польша отказались от участия, Испания готова ограничиться инструкторами, остальные страны высказываются об инициативе лишь в общих выражениях.

Даже внутри Евросоюза звучат противоречия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «четком плане» размещения войск, но министр обороны Германии Борис Писториус открыто назвал такие заявления преждевременными и вредными.

США на европейские планы также смотрят без энтузиазма. Дональд Трамп обсуждал с лидерами лишь возможное участие Вашингтона «вне НАТО» и в крайне расплывчатых формулировках. Более того, он упоминал идею китайских миротворцев, которую Киев тут же отверг.