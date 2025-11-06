Белый дом задумался об ударах по Венесуэле без согласования с конгрессом

В администрации президента прошло закрытое совещание с участием госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета. На нем представители Белого дома сообщили конгрессменам, что Трамп пока не намерен наносить удары по Венесуэле, ведь Управление юридического советника Минюста пришло к выводу, что это незаконно — допускаются только атаки на груженые наркотиками суда, но не наземные цели.

Белый дом стремится получить дополнительное юридическое заключение, которое обосновало бы нанесение ударов по наземным целям без необходимости запрашивать у конгресса санкцию на применение военной силы, сообщил источник телеканала. По его информации, пока не принято никаких решений о проведении военной операции, однако все может измениться.

«То, что является правдой сегодня, вполне может не быть правдой завтра», — сказал анонимный чиновник.

В сентябре ВВС США начали масштабное наращивание военных сил и средств в Карибском бассейне для борьбы с наркотрафиком. Трамп отказался обсуждать с журналистами, станет ли бить по Венесуэле, но предрек свержение президента Николаса Мадуро.