Трамп реализует свои планы. Что означает сокращение контингента США в Сирии

США хотят сократить воинский контингент в Сирии. Почему этого следовало ожидать и как долго будут выводить войска, рассказал 360.ru профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«Трамп в целом реализует ту политику, которую начал ещё во время своего первого президентства, когда принял решение об уходе из Афганистана. Чтобы это не было похоже на бегство американских военных из Афганистана, с предательством лояльного населения, скорее всего, на этот раз процесс будет более растянутым во времени», — предположил ученый.

Главной проблемой, по словам Фельдмана, станет курдское население, которое лояльно американской власти и будет просить у нее защиты. При этом США, вероятно, оставят базы у тех месторождений, где добывать нефть им по-прежнему выгодно, подчеркнул он.

Накануне одно из арабских СМИ сообщило, что США выводят войска с базы возле крупнейшего в Сирии газового месторождения Conico в провинции Дейр-эз-Зор.