Известный музыкальный критик Сергей Соседов никогда не щадил знаменитостей — давал самые резкие оценки как начинающим, так и опытным артистам. Особенно жестокий период его критики пришелся на 90-е. Эстет до сих пор не прочь высказать мнение на разных шоу и передачах. Например, недавно в программе «За деньги» он детально рассказал о современном положении дел в шоу-бизнесе.

Почему слова Соседова так много значат? Больше всего Соседов известен как историк музыки и музыкальный критик. При этом его базовое образование — журналистское. Вероятно, именно диплом МГУ и глубокое личное увлечение музыкой помогли его громким высказываниям стать популярными. Публика узнала о Соседове после участия в проекте «Акулы пера». Эту эпатажную программу показывали на канале ТВ-6 с 1995 по 1998 год. Она стала настолько знаковой, что в ней приняли участие почти все культовые российские звезды, а само шоу прозвали одним из символов «лихих 90-х». В «Акулах пера» Соседов проявил себя как музыкальный аналитик и рецензент — эту роль он сохранил и сегодня. На передаче к его словам относились со всей серьезностью. Вердикты нового критика были беспощадны, однако свое мнение он подкреплял убедительными доводами.

Бузова и Zivert. Общественный феномен без творчества По мнению Соседова, известность таких артисток, как Ольга Бузова или Zivert, — феномен скорее общественный, нежели творческий. Это нечто вроде особенности времени или ответа на запросы современного поколения. «К музыке этот успех не имеет никакого отношения. Это социальный феномен. Вот, видимо, она какой-то пример для людей, которые хотят, да, чего-то добиться. Ее трудолюбие, ее трудоспособность», — говорил критик. Он подчеркнул, что Бузова прилагает усилия и много трудится, однако «не создает красивых мелодий». Она не одна такая в индустрии. Вопрос в том, в какой именно индустрии? Скорее, речь идет о шоу-бизнесе, а не о музыкальной сфере. По мнению критика, Бузову нельзя назвать автором, композитором и даже певицей.

Фото: РИА «Новости»

Матушка-Куртукова лучше Бузовой Высказался он и о Татьяне Куртуковой. По его словам, она такой же феномен, как Бузова, только, в отличие от бывшей участницы телестройки, поет неплохо. Мешает одно обстоятельство: таких исполнительниц — миллионы. В русско-народном стиле поют множество певиц. «Просто была написана очень удачная композиция — вот эта „Матушка Земля“. И так получилось, что она ее спела, а могла бы спеть другая певица», — сказал Соседов. Он напомнил о существовании песенных состязаний, в которых участвуют такие «хорошо поющие» исполнители. Однако услышав хороший голос несколько раз, человек забывает о «неплохом исполнителе» и не переживает, что его больше не увидит. «Поющих людей очень много, тем более поющих выдрессированных людей, с которыми работают педагоги, режиссеры, постановщики», — объяснил журналист. Он сравнил этот процесс с дрессировкой в цирке. Медведей учат кататься на коньках, когда животные демонстрируют свои навыки, то никто не называет их талантливыми и одаренными. Кроме того, мишку не продвигают, а публика не расстраивается, что скоро на сцене покажут другого зверя.

Фото: РИА «Новости»

Шаман хорош. Почему на него сделали ставку? Шамана (настоящее имя Ярослав Дронов) Соседов раскритиковал не так сильно, как остальных. По словам журналиста, певец не только одаренная личность, но и примечательный артист. «Именно поэтому на него сделали ставку патриотическую, потому что, не был бы он поющим и был бы туда-сюда, не было бы никаких финансовых вложений», — сказал он. Соседов уверен, что репертуар Дронова однообразен только потому, что перед ним изначально поставили задачу следовать патриотической повестке. Это у звезды получилось выполнить весьма успешно. Хотя изначально Шаман начинал с песен о любви и искал новые ритмы. Именно в тот период возник его яркий «языческий» псевдоним. Сначала он служил для привлечения внимания, а потом стал популярным и закрепился за исполнителем. «Поет, на мой вкус, немножко крикливо, немного визгливо, хотя тембр интересный, запоминающийся, безусловно», — отметил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Подражающий Киркоров и несуществующая Пугачева Певица Алла Пугачева, по словам Соседова, продолжает слушаться советов продюсера Александра Стефановича. В интервью она оперирует заученными фразами и повторяет прошлое. «Для меня больше не существует эта певица. Мне она не интересна. Ее время ушло, и я считаю, что ничего умного и нового она сказать не может. Она говорит одно и то же уже десятилетиями», — объяснил критик. Также журналист считает, что именно Стефанович научил артистку сочинять «байки и небылицы», говорить о желании вырастить новое поколение исполнителей. На самом деле звезда только хочет получать деньги. Что касается бывшего мужа Пугачевой Филиппа Киркорова, то его артистка скорее вдохновила, чем продюсировала. «Я думаю, что помогла хотя бы тем, что она для него бог, она богиня. Он ее воспринимает как богиню до сих пор, притом, что она к нему относилась как к собачонке, шавке», — уточнил Соседов. Он обратил внимание, что певец во всем подражал своей музе. Это заметно по его скандалам, песням и поведению.

Фото: РИА «Новости»

Холодная «Крем-брюле» и царица Асти «курам на смех» Певицу Краймбрери Соседов не слушает вообще. Он не понял, зачем брать «псевдоним, который не выговаривается». При этом даже без странного сценического имени «Крем-брюле» ничем не отличается от других. «Все это холодно. В чем беда вот этих вот певиц? Холодность, нет теплоты», — сказал критик. Также журналист не понял успеха Анны Асти. Он не улавливает, почему она назвала себя царицей. «Царица, да какая ты к черту царица? Да это даже курам на смех», — сказал Соседов. По его словам, если человек так поет о себе, то только пытается убедить публику в своей крутости. Кроме того, все песни у звезды на один мотив. Нет ничего выделяющегося.

Фото: РИА «Новости»

Уникальная Елена Ваенга Одна из немногих, кто пришелся по вкусу Сергею Соседову, — Елена Ваенга. Ее метафоры журналист назвал самыми сильными. В композициях звезда открывает неповторимые и «не графоманские» образы. «Истории житейские и как рассказаны! И свежо, и неподражательно», — уверен звездный критик. По его словам, Ваенга работает здорово. У нее удалось сформировать что-то по-настоящему уникальное и душевное.