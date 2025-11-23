Шаман отметил день рождения большим концертом в Кремле

Шаман и Мизулина раскрыли подробности о предстоящем свадебном торжестве

Строгий костюм и серый галстук — в таком образе певец Шаман (Ярослав Дронов) предстал перед поклонниками на сцене Государственного Кремлевского дворца на сольном концерте «30 лет на сцене». Выступление артист совместил с днем рождения.

В зале собрались давние поклонники певца, для некоторых из которых концерт был не первым.

«Это у меня уже 16-й сольник Шамана. Я его обожаю. Я привела дочь, внука, двух подруг с мужьями и еще много знакомых», — рассказал поклонница исполнителя из Балашихи Елена Ахапкина.

Тайными гостями концерта Шамана стали артисты Никита Осин и Григорий Лепс, которые вышли на сцену для исполнения песен дуэтом с главной звездой вечера.

«Есть просто вынужденные дуэты, а есть дуэты от души. Это касается работы с Ярославом», — заявил Лепс.

Сам Шаман пришел в сопровождении супруги Екатерины Мизулиной. Он признался, что свадебное торжество станет не таким масштабным.

«Это будет закрытое помещение, по-родственному посидим, без гулянок, без СМИ, без фотокамер», — признался артист.

Перед выступлением в Большом Кремлевском дворце Шамана и Мизулину встретили двойники. В известных образах предстали блогеры-пародисты Sorokin и Mint Lilu.