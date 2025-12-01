Концертный директор Киркорова устроил драку на открытии ГУМ-катка в Москве

Mash: концертный директор Киркорова подрался с блогером на открытии ГУМ-катка

Запуск катка на территории ГУМа в Москве чуть не сорвался из-за потасовки между концертным директором Филиппа Киркорова Максимом Ситником и известным блогером Суадом Муратовичем. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника журналистов, стычка между мужчинами произошла сначала на льду, а затем продолжилась у борта.

Очевидцы рассказали, что блогер публично оскорбил Ситника. После этого концертный директор артиста набросился на обидчика, а открытие катка пришлось временно приостановить из-за потасовки.

По данным Telegram-канала «112», представителю артиста не понравилось высказывание в адрес Киркорова. В итоге блогера увела полиция, писать заявление он не планировал.

