«Случаются зажоры». Анна Асти призналась в своей слабости

Певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) призналась, что иногда переедает, так как очень любит готовить и пробовать новые блюда. Об этом артистка рассказала корреспонденту News.ru .

Исполнительница хита «Царица» пояснила, что она не из тех людей, которые могут себя все время «держать в кандалах». Она очень любит еду, ей нравится готовить и пробовать блюда на вкус. По ее словам, ей становится легче, когда она может попробовать всего по чуть-чуть.

«Я тоже иногда переедаю. Я тоже человек, и у меня случаются зажоры», — рассказала артистка.

Ранее психолог, специализирующийся на пищевых расстройствах, Ксения Забатурина назвала причины компульсивного переедания. По ее словам, люди, «заедающие» стресс, тревогу и скуку, ассоциируют вкусную еду с позитивными эмоциями.

До этого американские ученые связали компульсивное переедание с женским алкоголизмом.