Ольга Бузова призналась, что хотела бы поучаствовать в «Интервидении»

Российская певица Ольга Бузова призналась, что хотела бы стать участницей конкурса «Интервидение» от России в 2026 году. Об этом она рассказала журналистам на ковровой дорожке, сообщил ТАСС .

Артистка отметила, что специально для конкурса готова написать композицию: «Я бы создала песню, которая покорила весь мир».

По словам певицы, пока она не подавала заявку на участие, объяснив это тем, что «до этого надо дорасти». При этом Бузова подчеркнула, что всегда выбирает позицию «за» и готова пробовать себя в новых проектах.

Красная ковровая дорожка «Интервидения» прошла сегодня на площадке Live Арена в Москве. Первым на ней певец, посол конкурса Дима Билан. Также в числе гостей были Зара, группа «Новые самоцветы», Игорь Матвиенко и Соя.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении конкурса в Москве и Подмосковье. Финал «Интервидения» пройдет 20 сентября на Live Арене, Россию представит певец Shaman, а в жюри войдет Игорь Матвиенко.