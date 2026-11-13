И снова «Седая ночь»: Разин пригрозил убрать хиты «Ласкового мая» из Сети

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин пригрозил исчезновением «Белых роз», «Седой ночи» и других песен с цифровых сервисов. В основе заявления — решение турецкого суда, где он, имея гражданство Турции, оформил права на фонограммы, тексты и музыку группы. Действительно ли хиты пропадут с площадок — разобрался 360.ru.

Суд в Турции встал на сторону Разина

Разин проживает в Турции с 2021 года. В России его заочно арестовали объявили в розыск, обвинив в мошенничестве в особо крупном размере. Он покинул страну сразу после возбуждения уголовного дела.

В Турции суд признал за продюсером права на 28 песен группы «Ласковый май». Среди них оказался и главный хит — «Седая ночь».

Семья певца Юрия Шатунова подала апелляцию в суд Антальи. Вдова артиста хотела вступить в разбирательство, но получила отказ. Теперь Разин намерен добиваться пересмотра дела в высших инстанциях России, несмотря на заочный арест. Кроме того, продюсер грозит удалить песни с цифровых сервисов.