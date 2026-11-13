И снова «Седая ночь»: Разин пригрозил убрать хиты «Ласкового мая» из Сети
Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин пригрозил исчезновением «Белых роз», «Седой ночи» и других песен с цифровых сервисов. В основе заявления — решение турецкого суда, где он, имея гражданство Турции, оформил права на фонограммы, тексты и музыку группы. Действительно ли хиты пропадут с площадок — разобрался 360.ru.
Суд в Турции встал на сторону Разина
Разин проживает в Турции с 2021 года. В России его заочно арестовали объявили в розыск, обвинив в мошенничестве в особо крупном размере. Он покинул страну сразу после возбуждения уголовного дела.
В Турции суд признал за продюсером права на 28 песен группы «Ласковый май». Среди них оказался и главный хит — «Седая ночь».
Семья певца Юрия Шатунова подала апелляцию в суд Антальи. Вдова артиста хотела вступить в разбирательство, но получила отказ. Теперь Разин намерен добиваться пересмотра дела в высших инстанциях России, несмотря на заочный арест. Кроме того, продюсер грозит удалить песни с цифровых сервисов.
Исчезнут ли песни Шатунова с площадок?
Как отметил в беседе с 360.ru юрист по авторскому праву Виктор Осипов, российские цифровые сервисы не будут руководствоваться турецким решением в споре о правах на хиты Шатунова.
«Для наших отечественных площадок, конечно, решение турецкого суда, тем более которое пока, насколько я знаю, никто не видел, особого значения иметь не будет», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что российские музыкальные сервисы в первую очередь станут ориентироваться на решения судов России, которые признали Разина мошенником, в частности, по действиям, связанным с приобретением прав на песни «Ласкового мая».
«Что касается иностранных площадок — ситуация может быть не настолько очевидна. Они всегда, когда возникают какие-то правовые споры, предпочитают просто блокировать размещение этих музыкальных композиций и предлагают сторонам как-то договориться между собой», — добавил юрист.
Отвечая на вопрос, стоит ли поклонникам начинать скачивать песни, Осипов заметил, что поводов для этого пока нет. Он также добавил, что определенную роль в восприятии ситуации играет и репутация Разина.