06 сентября 2026 00:01 Белые розы Юрия Шатунова. Почему поклонники до сих пор помнят солиста «Ласкового мая» Музыкальный критик Рудченко: Шатунов смог тронуть струны человеческих душ Фото: Юрий Шатунов. Tatiana Morozova / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

СССР

Концерты

Песни

История

Сегодня 53 года со дня рождения Юрия Шатунова. Еще мальчишкой он смог свести с ума целую страну. Впрочем, даже спустя десятилетия публика расхватывала билеты на кумира своей молодости. После смерти певца дважды в год его могила утопает в цветах, а песни по-прежнему звучат на дискотеках, по телевизору, радио, в интернете. Как миловидный паренек, поющий про розовый вечер и белые розы, стал суперзвездой СССР, разбирался 360.ru.

Биография Шатунова Будущий солист «Ласкового мая» и безответная любовь миллионов девчонок СССР родился 6 сентября 1973 года в Кумертау. Отца мальчик не интересовал настолько, что тот не получил от него даже фамилии. Молодая 18-летняя мать отдала сына на воспитание своим родителям и тот жил с ними, пока не умер дедушка. Четырехлетнего Юру отправили жить к матери, но, когда ему исполнилось 11 лет, умерла и она — давняя болезнь сердца закончилась смертельным сердечным приступом. Мальчика забрал к себе тетка, но он стал убегать, благо опыт был — раньше бегал из дома от пьяного отчима. Теперь он месяцами бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области. Но в конце осени 1985 года все изменилось. Неприкаянного сироту заметила директор детского дома поселка Акбулак Валентина Тазекенова. Она уговорила комиссию по делам опекунства оформить Шатунова в ее детский дом. С новым воспитанником они быстро поладили, к тому же он увлекся хоккеем и стал играть в детдомовской команде.

Интересно Директор Оренбургского областного санаторного Дома детства, лауреат премии имени А. В. Луначарского, заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук Валентина Тазекенова к концу жизни попала в неприятную историю. После жалобы бывшего подчиненного проверка нашла множество нарушений. В числе прочего выяснилось, что Тазекенова активно использовала детский труд, но при этом не выдавала воспитанникам зарплату. Зато себе щедро выписала немало премий. Наказания не было — тетенька быстро ушла на пенсию, а потом по амнистии ее освободили от уголовной ответственности. Кстати, напоследок директор детдома воспитала еще одну «звезду» — Даню Милохина.

Через год, когда Тазекенову назначили директором оренбургского школы-интерната № 2, тамошний руководитель кружка художественной самодеятельности Сергей Кузнецов задумал создать мальчишескую группу. Перебравшиеся из акбулакского детдома мальчишки рассказали ему, что там остался парень, который хорошо поет, играет на гармошке и гитаре. Кузнецов тут же прыгнул в машину и на ночь глядя отправился за тринадцатилетним Шатуновым. Прослушал, оценил голос и предложил ни много ни мало стать звездой. Мальчишка не раздумывая согласился. Ударник и басист уже были, новичок не только пел, но и играл на гитаре и клавишах. Не хватало только названия. Наконец кто-то вспомнил строчку из песни «Лето», которую написал Кузнецов: «Но ласковый май вступит в права…». Никому особо не нравилось, но другие варианты просто в голову не приходили. Так что 30 декабря 1986 года на концерте в городском ДК объявили выступление группы «Ласковый май».

Фото: Юрий Шатунов. Evguenii Matveev / www.globallookpress.com

Звезда «Ласкового мая» Шатунов с товарищами стартовали в стратосферу через пару лет. Дело было так: Кузнецов, который как раз написал будущие мега-хиты «Белые розы», «Розовый вечер» и «Седая ночь», однажды отнес аудиокассету с записью выступления своих протеже в киоск на железнодорожном вокзале. Так песни отправились гулять по СССР. Будучи на гастролях в Алма-Ате, администратор группы «Мираж» Аркадий Кудряшов случайно услышал «Белые розы». Песня понравилась, он купил кассету и дал ее послушать коллеге Андрею Разину*. Он разыскал мальчишек и осенью того же 1988 года перевез весь «Ласковый май» в столицу. Так как солист и другие участники группы были несовершеннолетними, они должны были учиться в школе. Шатунова и компанию приписали к Московскому интернату № 24 на Каховке. Но большую часть времени мальчишки записывали песни, снимали клипы, ездили на гастроли. Скоро в Шатунова в одночасье влюбились почти все подростки в СССР. Девчонки орали «Юра, я здесь!» и прорывались к сцене, влегкую снося милицейское оцепление. Парни учили аккорды, а парикмахерские осваивали стрижки как у певца. А всего-то делов: тексты чуть-чуть лучше дворовых романсов, простые мелодии, звонкий мальчишеский голос и юное лицо с открытой улыбкой.

Интересно Практически все, кто знал Шатунова, отмечали, что этот мегапопулярный парень в обычной жизни был скромным и тихим. Он не позволял себе никаких скандальных выходок, не качал права, даром что был звездой. И со временем не изменился. Как-то, уже в XXI веке, в передаче «Достояние республики» его, уже взрослого мужчину, начала отчитывать мелкая пигалица. Певец не позволил себе одернуть девицу и лишь тихо ответил: «Да-да, вы абсолютно правы».

Побег на свободу Публика была уверена, что Шатунов миллионер. Он снимался в модных нарядах верхом на импортных мотоциклах, но мало кто знал, что это лишь реквизит. На деле он, как и вся группа, пахал не разгибаясь — выступления, репетиции, интервью, съемки, записи. И ладно бы за большие деньги. Но нет, в отличие от продюсера, его подопечный получал мизерные отчисления. А Разину* между тем уже было мало оренбургских мальчишек. Он запустил сеть фальшивых групп, которые колесили по стране и выступали под фонограмму. Билеты же продавали, как на оригинальный бойз-бенд — за очень большие деньги. Когда некрасивая история с двойниками всплыла, Разин объявил о наборе поющих детей в «Студию „Ласковый май“». Так клонов можно было возить практически легально. Для продвижения ушлый продюсер использовал технику детей лейтенанта Шмидта из «Золотого теленка»: нагло врал, будто он племянник тогдашнего генсека СССР Михаила Горбачева. Разумеется, чиновники не рисковали звонить в Кремль с вопросом: «Ваш родственник или не ваш?», так что перед группой раскрывали все двери. И уйти из группы было нельзя. Даже когда солист самой популярной группы получил паспорт, он хранился в сейфе директора детдома под предлогом оформления прописки, а потом у Разина*. Только в 18 лет Шатунов с трудом смог забрать свой документ, получив долгожданную свободу.

Фото: Юрий Шатунов. Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

Смерть от инфаркта Шатунов попытался начать сольную карьеру. Его новым директором стал тот самый Кудряшов, что открыл группу во время поездки в Казахстан. Все складывалось более-менее удачно: участие в «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой (а это по тем времена было равносильно признанию взрослых коллег-исполнителей), награда на «Песне года». Однако в итоге певец решил уехать жить и учиться в Германию. Получил образование звукорежиссера, а потом встретил свою будущую жену Светлану. Она с детства жила на немецкой земле и понятия не имела, кто такой Юра Шатунов, — это его особенно подкупило. Молодые люди понравились друг другу и поженились.

Фото: Юрий Шатунов. Anatoly Lomohov

В 2006 году у пары родился сын Дэннис, а в 2013 году — дочь Эстелла. Светлана отказалась от карьеры юриста и полностью посвятила себя семье. А Шатунов снова стал выступать: выпускал альбомы, периодически ездил на концерты в Россию. Исполнял новые композиции и, конечно же, старые хиты в новой аранжировке, хоть Разин* обещал его засудить. Все кончилось в ночь на 23 июня 2022 года. Накануне днем после концерта в Подольске Шатунов пожаловался на боли в груди. После позднего ужина стало совсем плохо и друзья отвезли его в ближайшую поликлинику. Тропониновый тест крови показал обширный инфаркт и певца срочно отправили в сердечно-сосудистый центр Домодедово. По пути у него дважды наступала клиническая смерть. Через полтора часа после прибытия Шатунов умер в реанимации. Проститься с певцом на Троекуровское кладбище Москвы пришло около 10 тысяч человек. До сих пор в день рождения и смерти преданные поклонники засыпают его могилу белыми розами.

Фото: Могила Юрия Шатунова. Belkin Alexey / www.globallookpress.com

Искренность подкупала людей Песни Шатунова приобрели особый статус для его слушателей. Хотя певец не владел особым вокалом и не имел музыкального образования, он смог тронуть струны души людей. Каждый находит в его песнях что-то свое, что-то близкое. И именно это сделало их настоящими хитами, сказал 360.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко.

Слушая песни группы «Ласковый май» в исполнении Шатунова, хочется сопереживать вместе с ним тем историям, которые рассказываются в песне. Вот эта вот особенность как раз и дала такой небывалый успех именно самого исполнителя. И пока песни живут, Юра Шатунов живет вместе с ними. Павел Рудченко

Музыкальный критик отметил, что после того, как Шатунова не стало, количество фанатов его творчества не уменьшилось, а наоборот — их стало еще больше. Певец был понятным для людей парнем. В песнях он умел вовлекать слушателей в историю, которую рассказывал, и едва ли они бы выстрелили в другом исполнении. «Это не просто ностальгия. Это то состояние, в котором люди находились, слушая Шатунова. Его песни — причем это касается не только композиций времен „Ласкового мая“, но и сольного творчества, — вдохновляли людей, давали тепло», — подчеркнул Рудченко. Он добавил, что песни Шатунова ушли в народ. Даже те, что не стали столь популярны как «Белые розы», остаются любимыми, так же, как и их исполнитель. Это не только про мелодизм и романтические истории, но и про искренность и проникновенность исполнения.