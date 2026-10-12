360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Суд встал на сторону вдовы Шатунова в споре с продюсером Андреем Разиным

    Фото: РИА «Новости»

    Щербинский районный суд Москвы встал на сторону вдовы певца Юрия Шатунова в споре с музыкальным продюсером Андреем Разиным. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы.

    «Решением Щербинского районного суда города Москвы от 9 октября 2026 года частично удовлетворены исковые требования Шатуновой Светланы Георгиевны <… > о признании сделки ничтожной и признании незаключенным договора от 14 сентября 2013 года», — заявили в сообщении.

    Ранее суд признал правомерным решение Роспатента о лишении товарных знаков «Ласковый май». Президиум Суда по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении кассационных обращений одного из прежних правообладателей этих брендов.

    Разин покинул страну после возбуждения уголовного дела в отношении него. Оно касается присвоения денег, предназначавшихся в качестве лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову за исполнение песен. Следствие выяснило, что продюсер годами использовал поддельный договор с поэтом, чтобы получать средства.

    Читайте также

    Белые розы Юрия Шатунова. Почему поклонники до сих пор помнят солиста «Ласкового мая»

    Юрий Шатунов. Tatiana Morozova

    Изнанка шоу-бизнеса 90-х: паспорт в сейфе и чемоданы денег. Невыдуманная история Юры Шатунова

    Anatoly Lomohov/Russian Look

    Сергею Жукову — 50: как создавалась группа «Руки Вверх!» и почему ее любят до сих пор

    Pavel Kashaev

    Белые розы Юрия Шатунова. Почему поклонники до сих пор помнят солиста «Ласкового мая»

    Юрий Шатунов. Tatiana Morozova

    Изнанка шоу-бизнеса 90-х: паспорт в сейфе и чемоданы денег. Невыдуманная история Юры Шатунова

    Anatoly Lomohov/Russian Look

    Сергею Жукову — 50: как создавалась группа «Руки Вверх!» и почему ее любят до сих пор

    Pavel Kashaev