Суд встал на сторону вдовы Шатунова в споре с продюсером Андреем Разиным

Щербинский районный суд Москвы встал на сторону вдовы певца Юрия Шатунова в споре с музыкальным продюсером Андреем Разиным. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы.

«Решением Щербинского районного суда города Москвы от 9 октября 2026 года частично удовлетворены исковые требования Шатуновой Светланы Георгиевны <… > о признании сделки ничтожной и признании незаключенным договора от 14 сентября 2013 года», — заявили в сообщении.

Ранее суд признал правомерным решение Роспатента о лишении товарных знаков «Ласковый май». Президиум Суда по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении кассационных обращений одного из прежних правообладателей этих брендов.

Разин покинул страну после возбуждения уголовного дела в отношении него. Оно касается присвоения денег, предназначавшихся в качестве лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову за исполнение песен. Следствие выяснило, что продюсер годами использовал поддельный договор с поэтом, чтобы получать средства.