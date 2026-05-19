Адвокат семьи Шатуновых рассказала о деле об авторстве песен «Ласкового мая»

Апелляционный суд Краснодарского края вынес решение по делу об авторстве песен «Ласкового мая». Суд удовлетворил жалобу истца — вдовы певца Юрия Шатунова Светланы. Об этом 360.ru рассказала адвокат семьи Асель Мухтарова-Казарновская.

Правозащитник отметила, что Краснодарский суд отменил решение Хостинского суда, который закрепил права на песни за продюсером Андреем Разиным.

«Решение суда отменено, потому что вызывает объективные сомнения. <…> Утверждение Андрея Александровича, что он автор этих произведений, судом опровергнуто», — заявила адвокат.

Мухтарова-Казарновская добавила, что Андрей Разин тратит много времени, чтобы придумывать «самые небывалые судебные претензии», поэтому адвокаты продолжают дела по защите. В частности, в ближайшее время суд рассмотри дело о товарном знаке «Ласковый май».

Ранее Разин якобы зарегистрировал его, но правозащитники отменили через суд. Теперь продюсер пытается регистрацию восстановить.

«Также рассматривают вопрос о защите чести и достоинства Светланы Шатуновой от клеветнической и не соответствующей действительности информации, которую он распространяет», — заявила Мухтарова-Казарновская.

Адвокат напомнила о существовании уголовного дела, в рамках которого Разина признали обвиняемым и выдали ордер на его арест. Это дело о мошенничестве в особо крупном размере, где ущерб оценивается более чем в полмиллиарда рублей.

Разин сбежал из страны сразу после возбуждения против него уголовного дела. Производство связано с присвоением денег, которые должны были быть лицензионным вознаграждением поэту Сергею Кузнецову за исполнение песен. По данным следствия, продюсер годами использовал поддельный договор с поэтом, чтобы получать деньги как правообладатель музыкальных произведений.