Изнанка шоу-бизнеса 90-х: паспорт в сейфе и чемоданы денег. Невыдуманная история Юры Шатунова

История Юрия Шатунова — это путь от голодного детдомовца до кумира миллионов, заплатившего высокую цену за свою славу. Его песни стали саундтреком эпохи, а личная трагедия раскрывает изнанку шоу-бизнеса. Как мальчик из интерната покорил страну и почему его победа в суде оказалась последней — в материале 360.ru.

Белые розы на кладбище Июньским днем 2022 года Троекуровское кладбище утопало в море белых роз. Тысячи людей пришли проститься с Юрием Шатуновым, который был голосом целого поколения. Всего за неделю до этого Шатунов одержал долгожданную победу в суде за право петь свои же песни. Казалось, новая глава жизни вот-вот начнется, но судьба распорядилась иначе.

А путь к этим цветам и народной любви начался не на сцене, а в стенах детского дома, где мальчик мечтал не о славе, а просто о сытом обеде. Детство, пропахшее клеем и тоской Детство Юрия не сулило будущей славы и успеха. Он родился 6 сентября 1973 года в Кумертау и получил фамилию матери, Веры Шатуновой, так как отец изначально относился к сыну отстраненно. Его родители были очень молоды и вскоре развелись, оставив мальчика на попечение бабушки с дедушкой. Когда Юрию было около четырех лет, он переехал к матери и ее новому мужу, но жизнь там не сложилась. Отчим пил и устраивал скандалы, вынуждая мальчика постоянно убегать из дома. В 11 лет Юра потерял мать — она умерла от сердечной недостаточности в 29 лет. Оставшись сиротой при живом отце, мальчик оказался в детском доме.

Он бродяжничал, курил и токсикоманил, но ему повезло встретить на своем пути Валентину Тазекенову, директора детского дома в Акбулаке. Она прониклась сочувствием к мальчику с пронзительными голубыми глазами и взяла его под свою опеку. В то время казалось, судьба готовила ему дорогу на самое дно, но он нашел свое спасение — в музыке. Спасение в музыке и прыжок на вершину В Оренбургском интернате, куда Юрий отправился вслед за переведенной туда Тазекеновой, он познакомился с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка художественной самодеятельности. Кузнецов искал исполнителя для своих песен и разглядел потенциал в юном детдомовце. Так появилась группа «Ласковый май», название которой родилось из строчки одной из песен. Популярность пришла стремительно после того, как Кузнецов записал первый альбом и стал распространять кассеты через киоски на железнодорожных вокзалах.

Легенда гласит, что именно там песню «Седая ночь» услышал Андрей Разин, менеджер группы «Мираж». Он отправился в Оренбург на поиски талантливого исполнителя и перевез коллектив в Москву. Необычный голос Шатунова и его привлекательная внешность покоряли юную публику. Группа стала невероятно популярной, собирая на концертах десятки тысяч зрителей, а фанатки преследовали артистов. Со стороны это выглядело как сказка про Золушку. Но Шатунов очень быстро понял, что его новая жизнь — это золотая клетка. Паспорт в сейфе и чемоданы с деньгами За ослепительным фасадом славы скрывалась изнурительная работа. Число выступлений в иные дни достигало восьми, а руководители не жалели ребят. Певец Алексей Глызин позже рассказывал, что Разин деньги от концертов «загребал мешками». Финансовая сторона вопроса заключалась в том, чтобы «вовремя снять кассу и получить деньги», а музыканты при этом получали мизерную долю. Юрий оказался в настоящем трудовом рабстве — его паспорт хранился в сейфе директора детдома под предлогом оформления прописки. Только в 18 лет он с трудом смог забрать свой документ, получив долгожданную свободу.

Шатунов перерос навязываемый имидж мальчика-детдомовца и хотел реализовывать себя иначе. И осенью 1991 года, после тура по США 18-летний парень принял решение покинуть группу — это был сознательный шаг к взрослой жизни и творческой свободе. Сбежав из системы, Шатунов совершил, пожалуй, самый главный поступок в своей жизни — он начал ее с чистого листа. И нашел то, о чем пел в своих хитах — настоящую любовь и семью. Тихая гавань в немецком спокойствии После ухода из группы Шатунов отправился в Германию учиться на звукорежиссера, разумно вложив свои небольшие гонорары. Полученное образование позволило ему самостоятельно писать песни и работать со звуком. Именно в Германии он встретил свою будущую жену Светлану, которая с детства проживала там и не была знакома с его творчеством. Это обстоятельство только подкупило исполнителя, и их роман быстро перерос в крепкую семью. В 2006 году у пары родился сын Дэннис, а в 2013 году — дочь Эстелла. Светлана отказалась от карьеры юриста и полностью посвятила себя семье, создав надежный тыл для артиста.

Юрий продолжал сольную карьеру, выпуская альбомы и периодически приезжая на концерты в Россию. Он исполнял как новые композиции, так и старые хиты в новой аранжировке, находящие отклик у преданных поклонников. Казалось, он обрел наконец долгожданный покой. Но тень прошлого, его же главные хиты, не отпускала его. Началась битва, которая растянулась на долгих 17 лет. Семнадцать лет судебной какофонии Конфликт разгорелся вокруг прав на песни «Ласкового мая», которые, по словам Разина, он выкупил у автора Сергея Кузнецова. Разин заявлял, что Шатунов «вообще не имеет права разговаривать публично» без его дозволения. Бывший продюсер грозился судом всем, кто приглашал Шатунова выступать, и осенью 2019 года заявил, что тот больше не сможет исполнять хиты группы. Юрий опровергал эти заявления, утверждая, что имеет все необходимые документы. Долгая судебная тяжба растянулась на семнадцать лет, истощая моральные и физические силы артиста. Многие поддерживали Шатунова — так, Лера Кудрявцева отмечала, что Разин «получает удовольствие от участия в судах», а Лев Лещенко высказывался о его нечистоплотности.

Наконец 16 июня 2022 года суд окончательно признал право Юрия исполнять композиции «Ласкового мая». Эта победа стала итогом почти двух десятилетий изматывающей юридической борьбы за свое наследие. Однако долго праздновать свой успех певцу не довелось. Спустя всего неделю после триумфа, 23 июня 2022 года, сердце Юрия Шатунова внезапно остановилось. Точка в последнем куплете Накануне трагического дня Юрий вернулся с гастролей и отправился на рыбалку в Подмосковье, планируя затем лететь к семье в Германию. С самого утра он жаловался на плохое самочувствие, но не придал этому значения. Вечером потерявшего сознание певца доставили в сельскую больницу, а затем перевели в ЦРБ, где врачи констатировали обширный инфаркт. Артист скончался в реанимации, так и не придя в сознание. Директор и друг Шатунова Аркадий Кудряшов категорически отвергал версию о наследственном заболевании. Он утверждал, что сердце Юрия неоднократно проверяли, и никаких отклонений не находили. По его словам, «суды последних лет убили Юру». Разин же, в свою очередь, обвинил в смерти певца самого директора, но не исключил и стресс от судебных дел.

Его уход стал точкой в истории целой эпохи, но не смог стереть наследие мальчика из детдома, который подарил миллионам свой голос и свои «Белые розы». Вечный «Ласковый май» в бронзе Памятник Юрию Шатунову из бронзы установили на Троекуровском кладбище 5 сентября 2023 года. Торжественное открытие пришлось на следующий день, когда певец мог бы отметить свое 50-летие. Его песни продолжают звучать по всей стране, вызывая теплые воспоминания о молодости у целых поколений. Творчество Шатунова стало настоящим символом эпохи, которая ушла, но осталась в сердцах миллионов.