Сегодня 04:11 Помирилась с «железной леди» и нашла мужа. Новая жизнь Евгении Медведевой 0 0 0 Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Знаменитости

Спортсмены

Допинг

Фигурное катание

Телевидение

Шоу-бизнес

Спортивная карьера фигуристки Евгении Медведевой развивалась так же стремительно, как рухнула после Олимпиады-2018 и попытки перебраться в Канаду. Она не сдалась и нашла новую стезю. Где теперь спортсменка и чем зарабатывает на жизнь — в материале 360.ru.

Биография Евгении Медведевой Фигуристка родилась в Москве 19 ноября 1999 года в семье армянского бизнесмена Армана Бабасяна и бывшей фигуристки Жанны Девятовой. Судя по воспоминаниям отца, девочка фонтанировала энергией, которой нашли применение.

Для Жени, по-моему, вся квартира была игрушкой. Она была очень активной. Ей интересны были все шкафчики, коробочки — словом, за дочкой был нужен глаз да глаз. <…> С трех лет в жизни Жени было одно сплошное фигурное катание. Арман Бабасян Отец Евгении Медведевой

Супруги расстались. Будущая спортсменка со временем взяла фамилию бабушки, у которой поселилась с мамой и двумя собаками. Жили небогато, Девятова работала на двух-трех работах, но все же отдала дочь в спорт. Мать Медведевой утверждала, что выбрала для дочери фигурное катание не по старой памяти, а по совету врача. Сама Девятова тоже выступала, пока в 15 лет не оставила спорт из-за травмы.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

К завершению карьеры она успела завоевать титул чемпионки Москвы и потренироваться на одном катке с Этери Тутберидзе, которая затем сыграла определяющую роль в жизни дочери. Начало карьеры Медведевой Сменив трех наставников, в 2007 году Медведева по рекомендации директора школы фигурного катания ЦСКА перешла к «железной леди». Именно Тутберидзе помогла спортсменке взойти на Олимп.

Интересно Евгения Медведева первой в женском одиночном разряде выиграла чемпионат мира среди взрослых через год после победы среди юниоров. Она первая фигуристка из России, защитившая титул чемпионки мира, и единственная в истории, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне два сезона подряд.

Жесткий стиль тренера и плотный тренировочный график сильно сказались на маленькой фигуристке. Она пропускала школу, получала многочисленные травмы, но все равно выходила на лед. «А вы знаете, сколько их понадобилось, чтобы дойти до сегодняшнего дня? Словами это никак не объяснить. Ты этим живешь, это твоя жизнь. У Жени такая работа, и она это понимает», — сказала однажды ее мать. Почему Медведева ушла от Тутберидзе Переломным моментом стала Олимпиада-2018 в Пхенчхане. Медведева рассчитывала на победу, но получила лишь две серебряные медали в одиночном и командном разрядах. Золото досталось другой воспитаннице Тутберидзе — Алине Загитовой.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Прямо после выхода с олимпийского льда там была совершенно детская такая фраза: „Неужели вы не могли удержать Загитову еще на один год в юниорах?“. Я сказала: „Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека“», — рассказала наставница. Медведева ушла от Тутберидзе, громко хлопнув дверью — об отъезде воспитанницы в Канаду к Брайану Орсеру тренер узнала из СМИ. После обмена обвинениями страсти временно утихли. Отъезд Медведевой в Канаду к Брайану Орсеру Карьера Медведевой после переезда в Канаду сложилась не так, как она рассчитывала. Друг Орсера, Даг Хау, утверждал, что Тутберидзе предупреждала обиженную фигуристку, что без нее она ничего не добьется. Слова россиянки стали пророческими, ведь больших побед она действительно не достигла.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press / www.globallookpress.com

В первом же сезоне на чемпионате России-2019 Медведева выбыла из гонки еще на этапе короткой программы. Отбор на европейское первенство она не прошла, на мировом заработала бронзу.

Ни эмоциональных, ни физических сил, ни здоровья уже не хватало. При этом от меня много требовалось: я перешла к другому тренеру, нужно было показать, чему он меня научил. В этот момент я потеряла себя в спорте и так и не нашла. Евгения Медведева Фигуристка

Жизнь в Торонто давалась тяжело. После поражения и обрушившейся от сторонников Тутберидзе волны критики ей пришлось собирать себя заново, но делать это вдали от близких в не самой комфортной обстановке. Однажды в ее доме произошло преступление. «Спускаюсь — там полицейские, все огорожено, мигалки, меня не выпускали с территории. Потом тренер пишет: „Ты в порядке?“. Я: „Да, нормально“. Прихожу на каток, включаем телевизор, и там говорят, что в мусорном баке на заднем дворе моего дома нашли расчлененное тело», — рассказала фигуристка в одном из интервью. Медведева застряла в Японии во время пандемии Возвращение на родину произошло вынужденно. В разгар пандемии Медведева согласилась на роль Сейлор Мун в шоу Prism on Ice в японском городе Канагаве и, прилетев на место, осталась без работы — из-за коронавирусных ограничений шоу перенесли, границы закрыли, а в префектуре ввели карантин.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Вдобавок японцы приняли спортсменку не очень хорошо, отслеживая ее перемещения по соцсетям и обвиняя в нарушении режима самоизоляции. После того, как Медведеву заметили в Хатинохе, интернет-пользователь с ником etsuko666 в соцсети X обратился к посольству России в Японии с требованием «забрать ее обратно». Рейсы на родину еще ходили, в Канаду уже нет. Поэтому Медведева вернулась в Россию и попросилась обратно к Тутберидзе. Та ее приняла. «Она могла не взять меня без извинений. Но взяла же. Значит, любит», — сказала позже фигуристка Медведева.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Но время было упущено. Следующий олимпийский сезон фигуристка пропустила по показаниям. По этой же причине не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон 2021/22. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении спортивной карьеры. «У меня очень большие проблемы со спиной. Даже нервы пришлось удалять, но это все равно не помогло. В 18–19 лет боли были постоянными, в какой-то момент просто физически уже не могла тянуть уровень», — сказала она. YouTube-канал Медведевой Фигуристка не осталась без работы, так как пошла по пути знаменитой наставницы, которая тоже когда-то после завершения спортивной карьеры пробовала себя в танцах на льду. Она выступила в ледовых шоу «Снежная королева», «Влюбленные в фигурное катание», «Ледниковый период», «Чемпионы на льду» и других программах.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Медведеву звали на телевидение. Вместе с фигуристом Алексеем Ягудиным она вела первый сезон шоу «Ледниковый период. Дети», на Олимпиаде-2022 в Пекине освещала успехи фигуристов на Первом канале. Полная перезагрузка Медведевой произошла в 2023 году, когда она развила небывалую медийную активность. Фигуристка стала ведущей шоу «Футбольное катание» для московского «Динамо», прогноза погоды на ТНТ и собственного YouTube-проекта «БеС комментариев» в жанре интервью. На что живет фигуристка Медведева Самым дорогим уроком в своей жизни Медведева считает не попытки найти счастье за рубежом. По ее словам, фигуристы в принципе не очень-то финансово грамотны.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Есть у меня такой урок, к сожалению. Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. <…> На вопросы: „Когда разблокируете?“ они говорят: „Не знаем“. „Правильно понимаю, что мне типа лет 70 будет, [когда] могут разблокировать? А могут и завтра?“ Они такие: „Ну да, а могут вообще не разблокировать“», — рассказала Медведева. К 2026 году она обеспечила себе стабильный доход из нескольких источников. В первую очередь, Медведеву кормит ее YouTube-канал с двумя-тремя рекламными интеграциями в каждом видео. Она ведет оффлайн-тренировки и выступает в качестве спикера. Кроме того, фигуристка выступает в чужих и ставит собственные ледовые шоу. Парень Медведевой Личную жизнь Медведева старалась не афишировать. Ей приписывали романы с тиктокером Даней Милохиным и фигуристом Дмитрием Чигиревым. На своем канале она однажды обмолвилась, что полгода прожила с молодым человеком, но имя не назвала.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

В 2025 году фигуристка рассекретила партнера. Им стал хореограф Ильдар Гайнутдинов, партнер по шоу «Звездные танцы». «Я знал, кто такая Евгения Медведева. Но я честно признаюсь: был очень далек от фигурного катания в целом. Не могу сказать, что я очень много смотрел, что интересовался. Я знаю знаковые имена, которые уже вошли в историю. Женю, конечно же, я знал, потому что она выдающаяся спортсменка», — рассказал он в совместном интервью. Танцор сделал Медведевой предложение руки и сердца. Она ответила «да». Свадьба запланирована на 2026 год.