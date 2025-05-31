Даню Милохина вызвал на бой ломающий кокосы тиктокер Захар Крамбл Куки

Рэпера Даню Милохина вызвал на бой тиктокер Захар Крамбл Куки. Об этом сообщило издание Super .

Захар Крамбл Куки известен, что бьет локтем кокосы на камеру. У Милохина был запланирован на 6 июня бой с Аргеном Сигма Боем, но тот отменил схватку из-за проблем со здоровьем. Рэпер высмеял Аргена и нашел нового партнера.

Захар вступился за Аргена и заявил, что будет достойным противником.

В январе стало известно о романе Милохина с украинкой Дариной Зеленской. Девушка называет себя тревел-блогером и инфлюенсером, а также патриоткой своей страны. Милохин живет в Дубае с 2022 года, там же он познакомился с Дариной.

Милохин отказался приезжать из Эмиратов в Россию после поджога дома приемного отца в Анапе и подброшенной записки с предложением отправить его на СВО.