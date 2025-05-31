Даню Милохина вызвал на бой ломающий кокосы тиктокер Захар Крамбл Куки
Рэпера Даню Милохина вызвал на бой тиктокер Захар Крамбл Куки. Об этом сообщило издание Super.
Захар Крамбл Куки известен, что бьет локтем кокосы на камеру. У Милохина был запланирован на 6 июня бой с Аргеном Сигма Боем, но тот отменил схватку из-за проблем со здоровьем. Рэпер высмеял Аргена и нашел нового партнера.
Захар вступился за Аргена и заявил, что будет достойным противником.
В январе стало известно о романе Милохина с украинкой Дариной Зеленской. Девушка называет себя тревел-блогером и инфлюенсером, а также патриоткой своей страны. Милохин живет в Дубае с 2022 года, там же он познакомился с Дариной.
Милохин отказался приезжать из Эмиратов в Россию после поджога дома приемного отца в Анапе и подброшенной записки с предложением отправить его на СВО.