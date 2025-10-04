Медведева против Загитовой: история конфликта и неожиданное примирение

Конфликт между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой длился семь лет. Он начался на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Тогда юная Загитова неожиданно обыграла опытную соотечественницу и завоевала золото. После завершения карьеры отношения между фигуристками ухудшились. Ситуация обострилась, когда они стали капитанами на Кубке Первого канала в 2021 году и устроили жесткую перепалку.

Изначально девушки, можно сказать, дружили. Двукратная чемпионка мира заботливо опекала юную соотечественницу, всегда готова была помочь. Их связь была искренней и теплой. Затяжной конфликт Загитовой и Медведевой Все изменило противостояние на Олимпийских играх 2018. Тогда соперницы боролись за золото. У Медведевой был опыт, а Загитова выступала на взрослом уровне впервые. В ее программе были сложные технические элементы, а Евгения до этого получила травму и два месяца не выходила на лед. Вся страна следила за схваткой девушек в Пхенчхане. Алина выиграла короткую программу с минимальным преимуществом — 1,31 балла. В произвольной обе спортсменки набрали по 156,65 балла. В итоге в 15 лет уроженка Ижевска стала олимпийской чемпионкой. Неудача стала для Медведевой невыносимым ударом. Как сообщил RT, она осознавала, что другого шанса подняться на высшую ступень пьедестала Игр у нее уже не будет, и от бессилия разрыдалась прямо на площадке.

Фото: РИА «Новости»

Тренер Этери Тутберидзе позже рассказала, что Евгения обвинила ее в том, что Загитову не оставили в юниорах.

Как только сошла с олимпийского льда, то сразу же произнесла совершенно детскую фразу: «Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?» Я тогда сразу ответила: «Женя, мы обязаны давать всем одинаковые шансы и не имеем права так удерживать человека». Этери Тутберидзе российский тренер по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира сначала отрицала свои слова, но позже признала, что штаб Этери Георгиевны действовал правильно. «Все-таки соперничество внутри группы, хоть это и сложно, должно быть. И появилась Алина — невероятно талантливая спортсменка. И все, что она исполнила, — технически ноль вопросов абсолютно. Баллы, которые стояли на Олимпийских играх, обсуждению вообще не подлежат», — сказала она. Сначала казалось, что события в Пхенчхане не повлияли на их дружбу. Девушки делились милыми снимками в соцсетях и продолжали усердно тренироваться. Они подчеркивали, что соперничают только на льду. «Прежде всего мы люди: мы общаемся, мы друзья, мы девчонки. Мы можем поболтать о чем угодно. Но когда мы на льду, это спорт, настоящий спорт», — объясняла Медведева. Реальное соперничество на льду было недолгим. В 2018 году Евгения уехала в Канаду к Брайану Орсеру и не достигла новых высот. А Загитова через год приостановила карьеру.

Фото: РИА «Новости»

Одним из поводов для конфликтов стало количество подписчиков в соцсетях: Алина обошла свою бывшую подругу по этому показателю. Фанаты тоже не оставались в стороне, устраивая ссоры в комментариях и обвиняя спортсменок в разных прегрешениях. Так, после автограф-сессии на премьере шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» поклонники двукратной чемпионки мира обвинили Алину в высокомерии. На мероприятии девушка несколько раз оттолкнула гостей, которые пытались ее обнять. Дошло до того, что они отписались спортсменки друг от друга. Евгения пыталась понять причины неприязни бывшей партнерши по группе Тутберидзе, но безуспешно.

Подошла к ней: «Может, уже как-то это? У нас же нормальные отношения». Но потом вся эта тема сошла на нет. Ничего не изменилось. Я перед собой чиста. Евгения Медведева российская фигуристка

Журналисты подливали масла в огонь, с интересом обсуждая каждую деталь их очередной ссоры. Однако фигуристки никогда не переходили грань и не опускались до оскорблений.

Фото: РИА «Новости»

Болельщики получили еще больше поводов для обсуждений после Кубка Первого канала — 2021, где бывшие спортсменки стали капитанами команд. «Красная машина» под руководством Загитовой продемонстрировала превосходство и завоевала победу. Однако Медведева не согласилась с итоговым решением, указывая на несправедливость в системе формирования составов.

Скажу очень неприятную, противную вещь: меня не трогай — не пахну. Я вообще не сторонник того, когда своих сталкивают друг с другом. У меня и у Алины есть свои болельщики, и часть из них действительно принципиальные. Это нормально. Я больше болею за спорт. Естественно, за себя, поскольку это нормальный человеческий фактор. Евгения Медведева российская фигуристка

На итоговой пресс-конференции девушки едва сдерживали эмоции.

Фото: РИА «Новости»

Стычка Медведевой и Загитовой на «Ледниковом периоде» Позже их пути пересеклись на проекте «Ледниковый период». Они участвовали в шоу, но в разных ролях. Двукратная чемпионка мира выступала с Даней Милохиным, а Загитова вела шоу с Алексеем Ягудиным. Алина несколько раз брала у Евгении интервью на льду, и они нормально общались. Но ситуацию усложнил сам Милохин. В разговоре с журналистами он обронил, что его партнерша «не любит Загитову». В 2022 году отношения между девушками неожиданно улучшились. По словам олимпийской чемпионки, они возобновили общение на Олимпийских играх в Пекине. Однако по возвращении в Москву Медведева снова отдалилась и даже, по слухам, не здоровалась с Загитовой.

Фото: РИА «Новости»

Примирение Медведевой и Загитовой Спустя годы девушки наконец помирились. В мае Загитова посетила шоу Медведевой «Без комментариев» и откровенно рассказала о своей жизни. Евгения, в свою очередь, с юмором вспомнила поражение на Олимпиаде-2018. Девушки решили участвовать в проектах друг друга. В Санкт-Петербурге состоялся показ шоу Загитовой под названием «Ассоль», где также выступила Медведева. Фигуристка лишь несколько раз вышла на лед, однако успела покорить сердца зрителей. Загитова и Медведева даже исполнили совместный номер под песню «Ты прости меня».

Фото: РИА «Новости»

После шоу Евгения поздравила Алину с премьерой и поделилась, как они помирились. «Примирению способствовала, скорее, личная встреча. Наше совместное участие в этом шоу — результат личной беседы, детали которой не очень бы хотелось распространять. Но я очень рада, что у нас теперь есть возможность работать вместе, совместные проекты — это всегда классно», — подчеркнула Медведева. До этого Загитова призналась, что именно она стала инициатором примирения с Медведевой, сообщил StarHit.

Эта идея пришла ко мне. Я решила, что так больше не может продолжаться. Присутствовал длительный негласный конфликт. Я, как эмпатичный человек, все прекрасно понимала. И я написала Жене: «Привет, спишь?» Причем написала днем, решила разрядить обстановку. Женя очень позитивно отреагировала — договорились, что встретимся и все обсудим. Алина Загитова российская фигуристка

Кажется, лед растаял. Остается надеяться, что на этот раз спортсменки продолжат общение и не будут больше конфликтовать.