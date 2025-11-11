Фигуристка Медведева объявила о помолвке

Фигуристка Евгения Медведева приняла предложение руки и сердца от хореографа Ильдара Гайнутдинова. Спортсменка сообщила об этом в своем Telegram-канале .

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и серебряный призер Олимпийских игр выложила романтическое видео о помолвке с танцором.

Спортсмены познакомились во время проекта «Звездные танцы» на ТНТ в 2024 году. Гайнутдинов был партнером чемпионки, а в начале июля пара обнародовала свои отношения.

Ранее 25-летняя фигуристка призналась, что ей удается находить время не только на рабочие проекты, но и на личную жизнь. По ее словам, в графике в лучшем случае выдаются два-три выходных в месяц.

Медведева также рассказала, что поддерживает романтические отношения с Гайнутдиновым, несмотря на плотный график. Большую роль в этом играет взаимопонимание, сообщила она.