Доводила до Олимпиады и анорексии. Почему учениц Этери Тутберидзе называли «одноразовыми салфетками»

Тренер Этери Тутберидзе прославилась благодаря победам олимпийских чемпионок Юлии Липницкой и Евгении Медведевой, однако и в ее собственной карьере было много удивительных моментов. Она пережила травму позвоночника, накладки с документами, ночевки в американском приюте, а затем получила статус одного из самых продуктивных наставников в России. Что еще известно о железной леди фигурного катания?

Тутберидзе в США: жизнь в ночлежках и теракт в Оклахоме Тутберидзе родилась 24 февраля 1974 года. Она была пятым ребенком в большой грузинской семье с армянскими корнями, с раннего детства занималась игрой на фортепиано и фигурным катанием. Тренировалась в одной группе с Ильей Авербухом, Мариной Анисиной и Оксаной Грищук, участвовала в соревнованиях на Кубок СССР и могла бы стать прославленной спортсменкой, если бы не трагическое стечение обстоятельств — травма позвоночника и отсутствие денег.

Фото: РИА «Новости»

В перестройку занятия стали платными, родители Тутберидзе зарабатывали гроши — мать была старшим инженером в Министерстве сельского строительства, а отец — рабочим в литейном цехе завода имени Лихачева. Девушка не могла просить денег у семьи, поэтому ушла из профессионального спорта в танцы на льду, а позже, как многие фигуристы в то время, уехала за границу. Однажды Тутберидзе пригласили в русский балет на льду. Сотрудничество не состоялось — организаторы расторгли контракт из-за накладок с оформлением документов. Позже она призналась в интервью Владимиру Познеру, что и не рассчитывала на успех — главной целью считала просто выживание.

Было много голодных спортсменов. Многие контракты были расторгнуты, потому что иногородних фигуристов не принимали в Америке. На что я надеялась, когда поехала туда? Ни на что. Этери Тутберидзе

Россиянка осталась в чужой стране без работы, денег и жилья. За едой она ходила в баптистские церкви, а ночевала на матрасе в приюте для нищих «Юношеской христианской ассоциации» (YMCA). Затем получила новый удар — пострадала в теракте в Оклахома-Сити в 1995 году. Здание, где ночевали безработные фигуристы, находилось напротив места взрыва. После громкого хлопка Тутберидзе выбралась из-под завалов и в шоковом состоянии остановилась посреди улицы — одна, в сланцах, с полотенцем и зубной щеткой. «Меня подобрал пожарный, который помог потом найти работу. Случилось так, что пока я выбиралась из здания, весь российский балет увезли на автобусах. Меня нашел тот самый пожарный. Мы долго ходили вместе, а потом нашли других российских представителей, но там, куда их заселили, негде было разместиться», — рассказала она.

Фото: Doug Sehres/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Мужчина поселил ее у себя, помог восстановить купленную на компенсацию машину и устроиться на работу. Власти внесли Тутберидзе в список 600 выживших при теракте. Однако создатели мемориала написали ее фамилию с ошибкой — Toutberdze. Как Тутберидзе стала тренером Первый опыт работы наставником она получила, перебравшись с партнером по шоу Николаем Аптером в Сан-Антонио. Фигуристы обучали всех, от детей до стариков. Тогда Тутберидзе заинтересовалась тренировками начинающих фигуристов и задумалась о возвращении в Россию. Она устроилась тренером на каток «Серебряный». Несколько лет работала в московской ДЮСШ № 8, затем в СДЮСШОР № 37, преобразованной в отделение «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта. Теперь у Тутберидзе собственный центр фигурного катания. «Срок годности Этери»: жесткие методы тренировок С опытом Тутберидзе выработала собственные принципы работы. Она предпочла брать совсем маленьких детей и обучать всему, причем довольно жестко — заставлять работать до изнеможения, ежедневно «вынимать мозг» и запрещать родителям проявлять жалость. Японская редакция журнала Elle даже внесла ее в рейтинг самых токсичных тренеров.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

С одной стороны, это принесло определенные плоды. На Олимпиаде-2014 в Сочи Липницкая завоевала титул чемпионки в командных соревнованиях, Медведева по два раза становилась чемпионкой мира и Европы. Из-под крыла Тутберидзе вышли также олимпийские и мировые чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, чемпионка Европы Алена Косторная. С другой, тренера критиковали за эксплуатацию юных талантов. Американское издание Business Insider даже ввело термин «срок годности Этери» из-за недолговечности карьеры воспитанниц Тутберидзе — все они после больших побед уходили из спорта в возрасте 15-20 лет из-за травм. Французский спортивный комментатор Нельсорн Монфорт сравнил фигуристок Тутберидзе с одноразовыми салфетками.

В школе «Этери» происходит следующее: они появляются в один момент и исчезают в следующий. Это что-то новое и очень тревожное. Это невероятно жестоко, потому что за мимолетной славой скрывается своего рода заброшенность этих молодых девушек. Нельсон Монфорт Французский спортивный комментатор

Следствием работы с Тутберидзе для Липницкой стала анорексия. Загитову на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане ограничивали настолько, что запрещали пить воду, чтобы не набрать лишних граммов — только полоскать рот. Косторная заявила, что бывший тренер отказалась от сотрудничества из-за ее травм. Фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за триметазидин, найденный в допинг-пробе перед Олимпиадой-2022 в Пекине. Сама Тутберидзе утверждала, что обиженные фигуристы просто зазнались. Рудковская против Тутберидзе В 2023 году фигуристка Арина Парсегова перешла из академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в группу Тутберидзе. Ее мать объяснила это изменившимися семейными обстоятельствами, невозможностью жить рядом с академией, травлей со стороны другого спортсмена и тем, что педагоги заставляли девочку заниматься с травмой. Жена основателя академии, продюсер Яна Рудковская обвинила Парсегову-старшую во лжи. Она утверждала, что фигуристке предоставили жилье, а «изменившимися обстоятельствами» ее мать назвала лишение прав за пьяную езду.

Фото: РИА «Новости»

«Машины нет, права отберут, приезжать к проживающей в Академии Арине стало очень неудобно. Вместо того, чтобы рассказать нам с Евгением правду о причинах ухода Арины из Академии и разрешить ситуацию миром, Наталия стала придумывать одну небылицу за другой. А когда поняла, что суда не избежать и что все будет по закону, она запустила грязный пиар», — заявила она в телеграм-канале. «Ангелы Плющенко» потребовали неустойку. Основатель академии, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пообещал потратить деньги на благотворительность — перевести в детский дом или фонд помощи пострадавшим в Курской области. Никулинский суд Москвы постановил взыскать 1 800 195 рублей за нарушение условий договора и 100 тысяч штрафа, группа Тутберидзе взялась погасить долг фигуристки. Отношения между двумя школами фигурного катания накалились, по крайней мере, в публичной плоскости. Еще до вердикта по делу Парсеговой Рудковская начала критиковать Тутберидзе и продолжила после. Она обвинила тренера в нежелании взять ответственность за допинг-скандал Валиевой и не простила пренебрежительное высказывание в адрес Плющенко. Тутберидзе на Олимпиаде-2026 в Милане Несмотря на официальный бойкот, российские фигуристы отправились на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе, а вместе с ними — наставники, такие как Игорь Шпильбанд, Павел Слюсаренко и Федор Климов. Тутберидзе прилетела в Милан, по информации Forbes, в статусе члена грузинской делегации. Ее появление на соревнованиях вызвало скандал.

Фото: РИА «Новости»

«Ее видели здесь. Поскольку вы спрашиваете о моих чувствах, я точно не чувствую себя комфортно из-за ее присутствия на Олимпийских играх», — заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, припомнив дело Валиевой. Международный союз конькобежцев (ISU) не стал встревать в споры об уместности российского тренера. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что ни одно правило не запрещало Тутберидзе поддерживать своих воспитанниц. В результате Аделия Петросян, которой прочили золото, упала при исполнении сложного прыжка и заняла шестое место. Таким образом Олимпиада в Италии подвела черту под целой эпохой — впервые с Игр-2014 в Сочи ни одна российская фигуристка и ни одна воспитанница Тутберидзе не получила золотую медаль.