Серебряный призер Олимпиады-2018 Энберт назвал работу с Загитовой идеальной

Серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт в интервью Metaratings.ru сообщил о подготовке спектакля «Ассоль» совместно с Алиной Загитовой.

Отметив прекрасное взаимодействие, фигурист заявил, что на репетициях активно работают над сложными элементами вроде воздушных полетов. Обучение проходит тяжело физически, однако конечный результат будет впечатляющим.

«С Алиной работается прекрасно. Мы работали уже и в «Руслан и Людмила», и катались вместе. Поэтому очень быстро поставили программу, вкатили. Все очень хорошо», — сказал спортсмен.

Энберту часто задают вопрос о сравнении Алины Загитовой и Евгении Медведевой, поскольку ранее он выступал дуэтом с обеими спортсменками. Однако фигурист подчеркнул уникальность каждой из них, заявив, что сравнение бессмысленно, ведь девушки сильно отличаются друг от друга.

Спектакль «Ассоль» состоится 8 марта в Краснодаре, а Энберт выступит в роли принца Грея. Алина Загитова здесь же проявила себя не только как исполнительница главной роли, но и продюсер проекта.