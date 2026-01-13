Сегодня 14:14 Побег в ОАЭ и приставы на низком старте: как справедливый суд разрушил империю Долиной 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Пока народная артистка России Лариса Долина отдыхает с семьей в роскошном отеле в Абу-Даби, на родине разворачивается настоящая драма с ее недвижимостью. История, начавшаяся с непереданных Полине Лурье ключей от квартиры в Хамовниках, обернулась целым клубком проблем: от проверок прокуратуры до замороженных активов за границей. Что происходит и чем это грозит исполнительнице хита «Погода в доме» — в материале 360.ru.

Побег к Персидскому заливу Начать 2026 год певица решила на острове Саддият в ОАЭ. Туда она улетела вместе с дочерью и внучкой восстанавливать нервы после нашумевших судебных процессов. По информации телеграм-канала Mash, Долина с родными остановилась в роскошных апартаментах пятизвездочного отеля Rixos Premium. Сутки проживания здесь обходятся в сумму от 80 до 540 тысяч рублей. Бассейны, спа-процедуры, теннисные корты и вечеринки с диджеями — все это к услугам звезды. Однако этот идиллический отдых на берегу Персидского залива контрастирует с событиями, которые разворачиваются в России. Решается судьба многомиллионного имущества знаменитости. И речь уже не только о квартире, проданной Полине Лурье.

Ключи, которых нет Впрочем, история с недвижимостью в Хамовниках также еще не подошла к концу, несмотря на решение Верховного суда. Формально артистка освободила квартиру — ее вещи вывезли на трех грузовиках 5 января. Но юридически процесс не завершен. Для этого необходим ключевой документ — акт приема-передачи, который должна лично подписать Долина. Назначенная на 9 января встреча сорвалась. «Долина не пришла, а у ее доверенного лица, пришедшего на встречу, нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры», — пояснила РИА «Новости» адвокат покупательницы Светлана Свириденко. Ждать придется до 20 января — именно к этой дате звезда планирует вернуться из отпуска. Такая проволочка вынудила Лурье обратиться в службу судебных приставов с заявлением о возбуждении исполнительного производства о выселении. Производство действительно завели, и певице дали пять дней на добровольное исполнение судебного решения.

Новый скандал: секретный пруд и «оптимизация» налогов На этом неприятности знаменитости не закончились. Параллельно вскрылись новые детали о ее подмосковном имуществе. В закрытом поселке Славино у Долиной есть целая усадьба с двумя особняками. История с одним из них привлекла внимание юристов, пишет РИА «Новости». Артистка больше 12 лет не оформляла в собственность коттедж площадью 660 квадратных метров. «Закончив стройку и въехав в дом в 2011 году, Долина применила популярную схему ухода от налогообложения. Она попросту не сдала дом в эксплуатацию и не оформила его в собственность», — отметил юрист Александр Хаминский. По самым скромным подсчетам, с помощью этой схемы звезда могла сэкономить около миллиона рублей налогов. Но для уголовной ответственности этой суммы недостаточно. «Максимум, что может сделать налоговая, — это взыскать недоимку по налогу и пени за последние три года», — признал эксперт.

Но и это еще не все. На участке обнаружился искусственный водоем площадью 230 квадратных метров, законность постройки которого также вызвала вопросы. Бизнесмен Глеб Рыськов обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. По его мнению, артистка не получала разрешения на создание пруда в зоне защищенной прибрежной полосы. Недвижимость в Латвии теперь под вопросом Проблемы исполнительницы хита «Погода в доме» вышли даже за пределы России. По информации «Абзаца», серьезная угроза нависла над ее зарубежными активами — двумя квартирами в курортном латвийском городе Дзинтари. «Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов», — сказал адвокат Александр Бенхин. По словам юриста, у звезды нет возможности ни продать недвижимость, ни оплатить долги по ЖКХ. При этом в латвийском сейме периодически звучат инициативы о национализации имущества лиц, попавших под санкции. Если платежи за коммунальные услуги не поступают, местные власти могут инициировать судебный процесс по конфискации. В этом случае Долина может безвозвратно утратить роскошные апартаменты у Рижского залива.

Что будет дальше с Долиной? Тучи над головой певицы сгущаются не только в области имущественных перипетий, но и в вопросах профессиональной деятельности. На официальном сайте Долиной был анонсирован сольный концерт «Юбилей на бис» 6 марта в Московском доме музыки, однако продажу билетов внезапно приостановили. В афише самого концертного зала это мероприятие отсутствует вовсе, хотя представитель певицы продолжает утверждать, что концерт состоится. Такая неразбериха лишь добавляет масла в огонь и порождает новые слухи — каким будет следующий этап каскада проблем, в который вляпалась оскандалившаяся звезда?