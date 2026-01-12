Mash: Долина улетела на отдых в Абу-Даби вместо передачи ключей от квартиры

Исполнительница хита «Погода в доме» Лариса Долина отправилась на шикарный отдых в Абу-Даби с дочерью и внучкой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника, артистка проводит время на острове Саддият, расположившись в апартаментах пятизвездочного отеля Rixos Premium Saadiyat Island.

Здесь Долиной доступны спа-процедуры, просторные бассейны, фитнес-центр, массаж, тематические вечеринки под живую музыку диджеев и корты для тенниса.

Сутки в отеле стоят от 80 тысяч рублей за стандартный номер и до 540 тысяч рублей — за виллу. Кухня предлагает постояльцам морепродукты, японские и итальянские блюда.

Сроки завершения отпуска певицы остаются неизвестными. Первый концерт Долиной в 2026 году запланирован в баре Petter на 27 января. Обещанное освобождение квартиры в Хамовниках должно состояться до 20-го числа.

Ранее стало известно, что покупательница квартиры Долиной Полина Лурье может привлечь судебных приставов для принудительного выселения звезды.