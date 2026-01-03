Представитель Долиной отказался признавать отмену юбилейного концерта

Представитель Долиной Пудовкин заявил, что концерт 6 марта в МДМ не отменили

«Изменений по этому концерту нет», — сказал он.

Вопреки словам Пудовкина продажа билетов на сайте МДМ временно приостановлена по неуказанной причине. Шоу «Юбилей на бис» с маркировкой 12+ продолжительностью два часа планировалось на 6 марта в зале имени Светлановой. KP.RU сообщил, что к концу декабря зрители раскупили только 15% билетов, хотя продажа велась последние полгода.

Ранее Долиной устроили бойкот на шоу «Рождество с Григорием Лепсом». Зрители практически не аплодировали ей. Несмотря на это, певица не отменила два выступления 31 декабря в Театре на Таганке. Гости вручили ей два букета цветов и елочную игрушку.