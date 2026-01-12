Ларису Долину принудительно выселят из квартиры в Хамовниках

К 12 января певица Лариса Долина не передала покупательнице ключи от скандальной квартиры в Хамовниках. Об этом 360.ru сообщила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.

По словам правозащитницы, на встрече 9 января представитель артистки сказал, что она вернется в Москву после отпуска только в конце месяца.

«Мы подали в службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства. Ждем постановления», — пояснила Свириденко.

Адвокат Долиной Мария Пухова в беседе с 360.ru заявила, квартира готова к передаче еще с 5 января, однако защита Полины Лурье отказывается ее принимать.

«Адвокат Полины возражает относительно принятия квартиры и ключей. Пристав об этом уведомлен», — сказала она.

Свириденко ответила, что готовность квартиры подразумевала только вывоз вещей.

«На передачу квартиры, ключей и подписание акта у представителя Долиной нет полномочий», — подчеркнула собеседница 360.ru.

По информации ТАСС, приставы открыли исполнительное производство по вопросу принудительного выселения исполнительницы хита «Погода в доме».

Ранее стало известно, что Долину также потребовали выдворить с берега в Подмосковье. Артистка могла неправильно размежевать территорию и нарушить закон.