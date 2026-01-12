Ларису Долину потребовали выдворить с берега в Подмосковье

Бизнесмен из Саратова Глеб Рыськов направил обращение в прокуратуру с требованием выдворить певицу Ларису Долину с берега в Мытищах. Свою позицию он объяснил в комментарии 360.ru.

По словам предпринимателя, артистка неправильно размежевала территорию и нарушила закон, запрещающий образование земельных участков в береговой полосе федеральных водных объектов.

Надзорное ведомство подтвердило, что обращение зарегистрировано, но пока его не рассмотрели. Долина также не отреагировала на такое требование.

«Понимаете, в чем дело: Лариса Долина — это же в первую очередь гражданин. А гражданин должен исполнять законы Российской Федерации. Поэтому мне даже неважно, как она отреагирует», — добавил Рыськов.

Это уже не первый подобный иск саратовского предпринимателя: ранее он жаловался в органы власти на Аллу Пугачеву, Моргенштерна* и Филиппа Киркорова. Повод для исков во всех случаях был один и тот же — нарушения при строительстве в береговой полосе.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.